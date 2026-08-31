"Hij was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax was"
Hugo Borst toont zich kritisch over het beleid van Jordi Cruijff bij Ajax. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, snapt niet dat Youri Baas zijn basisplaats kwijt is geraakt bij de club uit Amsterdam.
"Waarschijnlijk komt het omdat ik de mavo heb gedaan, maar ik begrijp een heleboel niet. Zomaar wat voorbeelden", begint hij op de website van het AD. "Youri Baas was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax de afgelopen twee seizoenen was. Uitgerekend deze uitblinkende verdediger moet weg. Jordi Cruijff draait er niet omheen: Ajax gaat voor de titel. Dat doe je dan toch met de beste spelers?"
"Bouwman of Baas? Dat is een eenvoudige keuze. Ajax is achterin zo lek als een twee eeuwen oude zinken emmer", vervolgt de journalist, die ook niet snapt dat Peter Bosz nog altijd werkzaam is bij PSV. "Dat de KNVB in januari de vrije Peter Bosz weigerde aan te stellen als de volgende bondscoach was beledigend en onverantwoord. En dat is het nog steeds", besluit hij over de voormalig Ajax-trainer.
"Hij was de fier wapperende vlag op de strontschuit die Ajax was"
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