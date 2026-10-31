"Hij zei: Denk dat we van Ajax een Europese topclub kunnen maken"
Gerard van der Lem was tussen 1990 en 1997 assistent-trainer van Ajax. De 73-jarige voormalig jeugdspeler van de Amsterdammers werkte jarenlang samen met Louis van Gaal, aan wie hij warme herinneringen bewaart.
"Louis en ik leerden elkaar kennen in de jeugdopleiding van Ajax", vertelt Van der Lem in gesprek met ELF Voetbal Magazine. "Hij is anderhalf jaar ouder en speelde toen twee elftallen hoger dan ik. Bij een jeugdtoernooi in Den Haag had zijn team wat spelers tekort en mocht ik mee. Daar liepen ook Ruud Krol en Wim Suurbier rond."
De twee kwamen elkaar later tegen op de cursus Coaches Betaald Voetbal. "Ik gaf een keer een groepsoefening en kreeg een 8. Louis kwam meteen naar me toe en zei: 'Gerard, laten we even daar verderop gaan zitten.' Hij regelde drankjes, keek om of niemand meeluisterde en vroeg: 'Jij had een 8, hè? Daar ben je vast blij mee?' Ik antwoordde: 'Ja, wat denk jij? Zulke cijfers haalde ik op school nooit.' Louis zei toen dat hij een 9 had gekregen. Dat moest wel even vermeld worden. Maar daarna zei hij serieus: 'Ik denk dat wij met z'n tweeën van Ajax een Europese topclub kunnen maken.' Hij bleek een ziener", aldus Van der Lem.
Na de cursus werd Van der Lem benaderd door Sparta, NAC en Ajax. "Louis was bij Ajax de assistent van Leo Beenhakker. Leo vroeg of ik hoofd jeugdopleiding wilde worden en het tweede elftal onder mijn hoede wilde nemen. Op een dag liet Louis me weten: 'Gerard, morgen leest iedereen in de krant dat Leo naar Real Madrid gaat en ik neem het over. Ik wil dat jij mijn assistent wordt.' Ik aarzelde: 'Daar moet ik even over nadenken. Ik heb het in deze rol heel erg naar mijn zin.' Louis vond dat ongelooflijk. Maar ik vond het heerlijk om met jonge gastjes te werken."
"Na twee dagen bedenktijd stemde ik toch in. Daar heb ik geen moment spijt van gehad", vervolgt Van der Lem, die lange tijd met Van Gaal samenwerkte. "We hebben zoveel mooie en intense jaren meegemaakt, eerst bij Ajax en later bij FC Barcelona. In die periode groeiden we dicht naar elkaar toe, zeker toen zijn vrouw overleed. Juist toen zag je zijn kwetsbaarheid. Louis is een emotioneel mens. Zijn mooiste eigenschap is dat hij goudeerlijk is."
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