Geschreven door Auke Kooreman 28 nov 2020 om 20:11

Jong Ajax wist zaterdagavond niet te winnen van FC Dordrecht. De Amsterdammers gingen de rust in met een 2-1 achterstand en konden daar niet meer bovenop komen. Dordrecht wist echter nog nooit te winnen thuis van Jong Ajax.

Dordrecht is normaal gesproken een gewilde tegenstander voor Jong Ajax. De kampioen van het seizoen 2017/18 speelde 6 keer eerder op Krommedijk en verloor nog nooit. Vier keer verlieten de jonge talenten het veld als winnaar en 2 keer wist de thuisploeg een gelijkspel af te dwingen. Dordrecht is het seizoen 2020/21 erg slecht begonnen en zag na 11 wedstrijden Harry van den Ham vertrekken. De schapenkoppen staan stijf onderaan met 5 punten en wisten met interim-coach Ben Kinds nog niet te winnen.

De Amsterdammers hadden de laatste twee wedstrijden gelijk gespeeld en waren uit op een overwinning. Met Brian Brobbey weer terug bij de selectie staan de voorste drie weer op hun vertrouwde plek. Het opvallende aan de selectie van Mitchell van der Gaag is dat Giovanni helemaal niet bij de selectie zit. De Braziliaan werd vorige week vrijdag gewisseld na een invalbeurt van 40 minuten, maar speelde afgelopen maandag wel een aardige 30 minuten, maar was niet van de partij in Dordrecht.

Zaterdagmiddag gebeurde het onverwachte: na 6 minuten kwamen de schapenkoppen op een 1-0 voorsprong via Jari Schuurman. De aanvallende middenvelder wist vorig jaar ook de score te openen. De grote kansen bleven uit voor de Amsterdammers en zagen de thuisploeg keer op keer counteren. Het leverde geen volgende goal op voor de ploeg van Kinds, maar de zwakke plekken van de Ajax-verdediging werden wel blootgelegd. Ajax had de bal, maar de spelers Van der Gaag wisten niet wat zij er mee aan moesten. De verdediging van Dordrecht zat op slot. Dordrecht had na Jong AZ met 37 doelpunten de meeste doelpunten tegen gekregen, maar opvallend genoeg had de thuisploeg zaterdagmiddag de verdediging erg goed op orde. Na 33 minuten was niet Jong Ajax dichtbij de 1-1, maar was Schuurman wederom dicht bij een doelpunt. Op de exact zelfde manier gingen de schapenkoppen ten aanval, maar deze keer zag Schuurman zijn bal net naast de paal gaan.

Dordrecht werd met de minuut gevaarlijker en kwam zelfs in de 43ste minuut op 2-0 voorsprong. Kevin Jansen kreeg de tijd om uit te halen en schoof de bal in de verre hoek. Lang kon de ploeg van Kinds niet van de 2-0 voorsprong genieten. In de extra tijd kwam Jong Ajax eindelijk tot scoren. Aanvoerder Brobbey kopte de bal achter Antony Swolfs en zorgde voor een iets rustigere Van der Gaag in de kleedkamer.

De mistige koude avond kwam rustig door tijdens de tweede helft en maakte het alleen, maar lastiger voor scheidsrechter Cantineau. Jong Ajax kwam gevaarlijker uit de kleedkamer. De ontevredenheid begon bij de thuisploeg steeds meer toe te nemen. Aanleiding daarvoor was er niet, maar het werd heter en heter onder de voeten van Dordrecht. Sontje Hansen vertelde maandagavond aan FOX Sport duidelijk op zoek te zijn naar een goal en was in de 62ste minuut heel dichtbij. Het mocht echter niet zo zijn en de stand bleef nog altijd ongewijzigd. Na 20 minuten lieten de schapenkoppen ook eindelijk iets van zichzelf zien Gianni Dos Santos profiteerde van een foute pass en legde bal pan klaar voor Arsenio Valpoort, maar de aanvoerder wist de voorzet niet te verzilveren.

Jong Ajax had na 70 minuten nog altijd niet gelijk gemaakt en werd steeds onrustiger. Dat leidde tot veel foute passes op het middenveld en achterin. In de 74ste minuut kreeg de uitploeg een vrije trap net voor het zestienmetergebied. Na overleg met Max de Waal en Kenneth Taylor mocht Hansen achter de bal gaan staan. Net als Cristiano Ronaldo zette Hansen zijn stappen uit en ging hij met gespreide benen klaar staan. Het geluk keek niet mee over de schouder van 18-jarige aanvaller en raakte de lat. De wedstrijd werd alleen, maar pijnlijker voor de Ajacieden. Dominik Kotarski ging weer eens in de fout en zag Dos Santos de 3-1 maken. Dordrecht was op weg naar de tweede zege van het seizoen met nog 5 minuten op de klok. De kansen waren er wel voor de uitploeg, maar de killerinstinct bleek te ontbreken zaterdag.