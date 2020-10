Geschreven door Auke Kooreman 24 okt 2020 om 21:10

Ajax speelde tegen Venlo de zaterdagmiddagwedstrijd. Het werd een historische middag om nooit te vergeten.

De wedstrijd begon naast het vuurwerk even spectaculair. Na 10 minuten had Ajax twee kleine kansen. Traoré schoot over de bal en Gravenbrech raakte de paal. Ajax speelt de aankomende tijd veel wedstrijden in de Champions League en de Eredivisie. Erik ten Hag zal dan ook veel verschillende opstellingen doorgeven op wedstrijddagen. Klaiber maakte zaterdagmiddag zijn officiële basisdebuut en Ekkelenkamp stond weer een keer in de basis. De ruimtes waren groot en VVV kon niet mee met het tempo van Ajax. Normaal gesproken zouden de supporters van zich hebben laten horen, maar de thuisploeg moest zelf een manier vinden om de knop om te schakelen. Die manier vonden zij niet en in de 12de minuut kwam Ajax op een 0-1 voorsprong. Ekkelenkamp kon nog net de laatste tik geven en maakte zijn tweede officiële doelpunt voor Ajax 1. Geen 5 minuten later stond de teller alweer op twee voor de Amsterdammers. Antony gaf de bal scherp voor en de nummer 9 van de middag aan de kant van Ajax, Traoré, kopte de 0-2 binnen. Ajax verlaagde even het tempo, maar voor sommige verdedigers van VVV Venlo was het nog altijd niet te volgen.

Het tweede gedeelte van de eerste helft zag er niet anders uit dan het eerste gedeelte. Ajax had veel de bal en kwam vaak in de vrije ruimtes. Na 32 minuten stond het dan ook al 0-3. De spits uit Burkina Faso scoorde zijn tweede doelpunt van de dag. De fysiek sterke aanvaller werd door veel supporters niet goed genoeg gevonden, maar de 19-jarige spits staat wel vaak op de juiste plek. Voetballen met een vroege voorsprong is het moeilijkst wat er is, maar Ajax liet de bal gedurende hele eerste helft snel genoeg gaan en vonden vaak de juiste kleur. Het was geen Champions League tempo, maar de spelers van VVV Venlo wisten niet waar zij moesten gaan zoeken. Dusan Tadic de aanvoerder van Ajax bracht de uitslag voor rust nog op 0-4.

Na een doordeweekse wedstrijd heb je vaak dat de spelers een moeilijke wedstrijd krijgen, maar dat was nu absoluut niet het geval. Ajax was vanaf minuut een scherp en liet de thuisploeg geen moment komen.

Ajax begon volgens eigen spelers slordig aan de tweede helft. Dankzij het lege stadion is alles te horen en de Ajax-selectie was niet tevreden. VVV had het al moeilijk zat, maar na de rode kaart van Christian Kum werd het een afslachting. In de 61ste minuut stond Ajax namelijk al met 0-8 voor. Traoré, Antony, Ekkelenkamp en Blind scoorden de goals. Ajax profiteerde optimaal van de man meer situatie. Traoré maakte zaterdagmiddag 5 goals werd uitgeroepen tot man van de wedstijd. In de 65ste minuut maakte hij de 0-9.

De grootste uitslag stond op 12-1, maar kon zaterdagmiddag makkelijk verbroken worden. Met nog 17 minuten te gaan kreeg Ajax een penalty. Oudgediende Huntelaar mocht achter de bal gaan staan. Huntelaar heeft in zijn hele carrière een aantal penalty’s genomen en een koud kunstje was het dan ook voor de invaller. De mensen knipperden waarschijnlijk twee keer met hun ogen in de 85ste minuut toen zij de stand zagen, maar Ajax stond met nog 5 minuten te gaan echt 0-12 voor. De man van de wedstrijd vond dat hij nog niet genoeg gescoord had en zette de eindstand op het scorebord. 0-13 en 5 doelpunten gemaakt. Hij heeft zich laten zien aan de trainer en heeft het Ten Hag niet makkelijk gemaakt voor aankomende dinsdag. Exact 10 jaar geleden was er een historische uitslag in Eindhoven. PSV won met 10-0 van Feyenoord. Mario Been was toen de trainer en werd elk jaar weer herdacht aan de vreselijk dag, maar Ajax heeft daar verandering in gebracht en Hans de Koning op de schietstoel gezet.