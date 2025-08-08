Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Hlynsson blikt terug op Ajax-tijd: "Heb nog steeds contact met ze"

Bjorn
bron: Sportnieuws.nl
Kristian Hlynsson (Ajax) met nummer 38 in de Johan Cruijff Arena
Kristian Hlynsson (Ajax) met nummer 38 in de Johan Cruijff Arena

Kristian Hlynsson maakte deze zomer definitief de overstap van Ajax naar FC Twente. De IJslandse middenvelder maakte op zestienjarige leeftijd de overstap naar Ajax, maar dat ging niet zonder slag of stoot. 

"Dat was best moeilijk, vooral omdat ik voor het eerst alleen was gegaan", vertelt Hlynsson in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar je kan gewoon niet in IJsland blijven als je droomt van het spelen in de top van het profvoetbal. Dan móét je naar het buitenland. Iedere IJslander die naar de top wil, gaat op jonge leeftijd naar het buitenland. Daarom wilde ik ook zo snel naar Ajax."

Hlynsson begon bij Ajax onder 16, maar de coronapandemie zorgde ervoor dat hij tijdelijk terugging naar IJsland. "Dat was enerzijds moeilijk omdat ik net was begonnen, aan de andere kant ook prettig voor me. Daarna was ik meteen gewend aan de situatie", aldus Hlynsson, die uitstekend werd geholpen door gastgezinnen. "Ze stonden altijd voor me klaar als ik iets nodig had. Ik heb nog steeds contact met ze."

De 21-jarige middenvelder heeft al een aardige reis achter de rug. Hlynsson werd geboren in Denemarken, omdat zijn moeder daar studeerde. Hij groeide op in het zuiden van IJsland, maar verhuisde op zijn achtste naar Kópavogur. Hlynsson woonde later ook nog in Engeland, omdat zijn broer bij Norwich City voetbalde, maar keerde daarna zelf terug naar IJsland om bij Breidablik te voetballen. "Dus nee, verhuizen is niet moeilijk", lacht Hlynsson.

"Natuurlijk wil ik me ook thuis voelen, maar daar moet je gewoon de tijd voor nemen", geeft hij aan. "Ik hoop dat ik me snel thuis voel in Twente, maar ik heb in ieder een goed gevoel bij de club. Het is anders dan Amsterdam of Rotterdam, maar voor mij is het prima."

