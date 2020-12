Geschreven door Auke Kooreman 12 dec 2020 om 13:12

Jong Ajax een geweldig podium voor jonge spelers waar zij ervaring op kunnen doen en hun kwaliteiten kunnen laten zien. Elk jaar klopt er bij Ajax weer een groep talenten op de deur.

Voor Kristian Hlynsson was het vrijdagavond zijn eerste basisplaats. De IJslander hoorde het maar 5 uur van te voren. De 16-jarige was erg enthousiast toen hij te horen kreeg van zijn trainer. “Ik had vanaf dat moment veel spanning, maar gelukkig was het allemaal gezonde spanning. Als je zoiets te horen krijgt, weet je sowieso dat je dag bijna niet beter kan,” vertelt Hlynsson aan FOX Sports. De middenvelder speelde goed, maar was niet tevreden met het gelijkspel. “Het resultaat had meer naar onze kant moeten vallen.” De middenvelder werd in de rust gewisseld. Hlynsson had kort na de rode kaart geel gekregen en iedereen van De Graafschap deed extra zijn best om de jonge jongen een rode kaart aan te smeren. Arjany Martha speelde daartegen wel de wedstrijd uit en liet zichzelf net als Hlynsson op een positieve manier zien.

De rechtsbuiten heeft veel explosiviteit en is een technisch begaafde aanvaller. Martha liet zijn individuele tegenstander daar vrijdag gelijk even kennis mee maken. “Ik heb zeker genoten. Het was een hele fijne wedstrijd voor mij en ik ben blij dat ik met een goal het team heb kunnen helpen,” vertelt Martha aan FOX Sports. De buitenspeler kreeg het voordeel van de twijfel van grensrechter en zette door een prachtige actie zijn tegenstander makkelijk aan de kant. “Ik moest hem eerst nog even uit kappen voordat ik de bal erin kon schieten.” Niet veel later kreeg Martha nog een grote kans, maar voor nog een goal had de jonge aanvaller niet de rust die hij bij de 1-1 wel had. “Wij hebben met zijn allen hard gewerkt. Wij hebben laten zien waarvoor wij zijn gekomen, maar hebben helaas niet resultaat kunnen behalen wat wij voor ogen hadden.”