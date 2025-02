Hlynsson krijgt kritiek: "Wat kunnen spelers slechte keuzes maken"

Volgens Ten Voorde wilde Hlynsson graag naar Sparta omdat hij daar als nummer tien kon spelen. "Die garantie kon hij bij FC Twente dit seizoen nog niet krijgen. Dan ben je de nummer tien van Sparta, maar je ziet nooit een bal van dichtbij", stelt hij in De Ballen Verstand. "Het spel gaat langs hem heen en dan denk ik: Wat kunnen jongens, en ook hun management, toch slechte keuzes maken in een carrière. Alles gaat langs hem heen. Hij heeft geen bal gehad."

De journalist denkt niet dat het een goede keuze is geweest van de IJslander. "Als het plaatje er bij FC Twente goed uit had gezien, had dan geaccepteerd dat je een half jaar wat meer van de zijkant had gespeeld. Net als je dat vorig jaar bij Ajax ook regelmatig en goed hebt gedaan. En focus je daarna, bij een normaal goed voetballende én redelijk succesvolle ploeg de laatste jaren, op die nummer tien positie", aldus Ten Voorde. "En ga niet voor die korte termijn."

"Ik hoorde ze (Sparta Rotterdam red.) het hele weekend klagen dat ze doelpunten nodig hebben. Ja, dan haal je Van Bergen. Dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Zijn opvolger Taylor Booth heeft al zijn eerste assist achter zijn naam", vervolgt Ten Voorde, die ook niet overtuigd was van FC Twente-huurling Carel Eiting. "Vlees noch vis. Ik verwacht ook niet dat hij volgend jaar terugkomt bij FC Twente, dat zou mij heel erg verbazen."