Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Hlynsson maakt veel indruk: "Dan heeft FC Twente goud in handen"

Bjorn
bron: Tubantia
Kristian Hlynsson
Kristian Hlynsson Foto: © BSR Agency

Leon ten Voorde zag zondag een 'stille, bijna geruisloze uitblinker' bij FC Twente in de derby tegen Heracles Almelo. De clubwatcher van FC Twente genoot van het optreden van oud-Ajacied Kristian Hlynsson. 

"De IJslander is geen Sem Steijn, maar laat het elftal wel beter voetballen", schrijft Ten Voorde op de website van Tubantia. Qua goals en assists blijft Hlynsson achter, maar de rest kan beter renderen met de middenvelder. "Hlynsson is een andere nummer 10 en vult het daarom ook totaal anders in. Waar Steijn een soort van spookvoetballer is die nauwelijks meedoet aan het spel, is Hlynsson veel directer betrokken. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft hij ook invloed als hij niet doeltreffend is."

Volgens Ten Voorde laat Hlynsson het elftal op een goede dag beter functioneren. "De IJslandse international is dynamisch, heeft een groot loopvermogen en is voortdurend onderweg. Zondag in de derby tegen Heracles was Hlynsson onopvallend goed. Als Ramiz Zerrouki in de as werd aangespeeld, was Hlynsson al slim naar de rechterkant geslopen. De dolende middenvelders van Heracles kwamen voortdurend te laat, waardoor FC Twente telkens een vrije man had en de wedstrijd in handen nam", aldus Ten Voorde. 

De journalist ziet dat er ook nog veel rek in de IJslander zit. "De deze zomer van Ajax gekochte middenvelder is nog maar 21 jaar. Als Hlynsson zijn effectiviteit wat omhoog weet te krikken, dan heeft de Enschedese club goud in handen."

