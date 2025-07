Hlynsson neemt afscheid van Ajax: "Ik ben jullie enorm dankbaar"

Na een halfjaar op huurbasis bij Sparta Rotterdam, verlaat Hlynsson Ajax nu definitief voor FC Twente. Op Instagram kwam de IJslander met een vaarwelboodschap. "Dankje, Ajax. D afgelopen vijfeneenhalf jaar is Ajax mijn thuis geweest. Ik ben al mijn teamgenoten, trainers én alle supporters enorm dankbaar", zo klinkt het. "Bedankt voor alles."

De 21-jarige Hlynsson kwam in 2020 via Breidablik in de jeugd van Ajax terecht. In totaal kwam hij 45 keer in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Daarin was hij goed voor tien goals en drie assists.