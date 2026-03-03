Hlynsson ster bij FC Twente: "Typisch, na zijn vertrek bij Ajax"

Daarmee verdient hij dan ook een plekje in het elftal van de week. "Het is typisch dat sommige spelers pas echt opstaan als ze bij Ajax vertrokken zijn", opent Ferdi Vierklau, rapporteur van de week, in De Telegraaf. "Dat geldt ook voor Kristian Hlynsson van FC Twente."

"Hij speelde tegen Feyenoord een prima wedstrijd en was betrokken bij de doelpunten", constateert hij. Hlynsson was in de 45ste minuut verantwoordelijk voor de openingstreffer van de ploeg uit Enschede. "Hlynsson is een leuke speler om te zien."