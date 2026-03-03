Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Hlynsson ster bij FC Twente: "Typisch, na zijn vertrek bij Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
FC Twente juicht na de goal van Kristian Hlynsson
FC Twente juicht na de goal van Kristian Hlynsson Foto: © BSR Agency

Kristian Hlynsson scoorde namens FC Twente tegen Feyenoord zijn vierde goal in vijf wedstrijden tijd. De jonge middenvelder was daarmee van cruciaal belang voor de Tukkers.

Daarmee verdient hij dan ook een plekje in het elftal van de week. "Het is typisch dat sommige spelers pas echt opstaan als ze bij Ajax vertrokken zijn", opent Ferdi Vierklau, rapporteur van de week, in De Telegraaf. "Dat geldt ook voor Kristian Hlynsson van FC Twente." 

"Hij speelde tegen Feyenoord een prima wedstrijd en was betrokken bij de doelpunten", constateert hij. Hlynsson was in de 45ste minuut verantwoordelijk voor de openingstreffer van de ploeg uit Enschede. "Hlynsson is een leuke speler om te zien."

Het laatste Ajax Nieuws Kristian Hlynsson
