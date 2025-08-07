Hlynsson toch niet de nieuwe Litmanen: "Juist alleen maar goed"

Hlynsson ziet dat niet als een last, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Ik heb een paar filmpjes op YouTube gekeken en het was een écht grote speler. Dan is het alleen maar goed om zulke vergelijkingen te horen. In het voetbal heb je te maken met druk, maar dat is niet negatief. Ik vind het juiste alleen maar positief dat er een bepaalde druk is."

Ondanks de hoge verwachtingen kreeg de 21-jarige middenvelder niet het volledige vertrouwen, al blijft hij positief. "Ik heb geen prijs gewonnen, maar ik ben wel verder en daar ben ik trots op. Het mooiste vind ik mijn doorbraak van de jeugd naar het eerste elftal. Dat kunnen niet veel spelers doen. En uiteindelijk heb ik ook gewoon tien goals gemaakt en heb dertig wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld. Dat geeft een goed gevoel."

Een Scandinavische legende bij Ajax is hij niet geworden, maar Hlynsson hoopt bij FC Twente wel te kunnen imponeren. "Het is écht een goede club en past heel goed bij mij. We gaan een goed seizoen tegemoet. Wanneer ik tevreden ben? Ik wil een prijs winnen."