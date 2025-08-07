Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax historie & oud-spelers

Hlynsson toch niet de nieuwe Litmanen: "Juist alleen maar goed"

Amber
bron: Sportnieuws.nl
Kristian Hlynsson op Sportpark Scheetheuvel
Kristian Hlynsson op Sportpark Scheetheuvel Foto: © Pro Shots

Ajax nam deze zomer afscheid van Kristian Hlynsson. De IJslander vervolgt zijn carrière bij FC Twente. In Amsterdam waren er hoge verwachtingen van Hlynsson, die zelfs door Ronald de Boer vergeleken werd met Jari Litmanen.

Hlynsson ziet dat niet als een last, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl. "Ik heb een paar filmpjes op YouTube gekeken en het was een écht grote speler. Dan is het alleen maar goed om zulke vergelijkingen te horen. In het voetbal heb je te maken met druk, maar dat is niet negatief. Ik vind het juiste alleen maar positief dat er een bepaalde druk is."

Ondanks de hoge verwachtingen kreeg de 21-jarige middenvelder niet het volledige vertrouwen, al blijft hij positief. "Ik heb geen prijs gewonnen, maar ik ben wel verder en daar ben ik trots op. Het mooiste vind ik mijn doorbraak van de jeugd naar het eerste elftal. Dat kunnen niet veel spelers doen. En uiteindelijk heb ik ook gewoon tien goals gemaakt en heb dertig wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld. Dat geeft een goed gevoel."

Een Scandinavische legende bij Ajax is hij niet geworden, maar Hlynsson hoopt bij FC Twente wel te kunnen imponeren. "Het is écht een goede club en past heel goed bij mij. We gaan een goed seizoen tegemoet. Wanneer ik tevreden ben? Ik wil een prijs winnen."

Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kristian Hlynsson
