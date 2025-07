Hlynsson verkoos Sparta boven FC Twente: "Toen de beste keuze"

In de winterstop besloot Hlynsson een huurtransfer naar Sparta Rotterdam te maken. "Ik wilde in de winterstop alleen maar verhuurd worden en daarom was Sparta toen de beste keus", legt hij uit bij Oost. "Sparta wilde me graag houden, maar het is de hoogste tijd om deze stap nu te zetten." Nu kwam een transfer naar FC Twente er wél van. "Het was fijn dat ze mij in januari al wilden hebben. Daar is het eerste contact gelegd en ik wist dat Twente het in de zomer opnieuw wilde proberen."

De 21-jarige aanvallende middenvelder hoefde niet lang na te denken over een eventuele transfer naar Enschede. "Ik wil zo veel mogelijk minuten maken, graag bij een grote club. FC Twente was dus geen moeilijke keuze", laat hij weten. "Het was een makkelijke keuze om naar FC Twente te gaan."