Geschreven door Idse Geurts 25 jan 2022 om 10:01

Kristian Hlynsson heeft zijn contract bij Ajax verlengt. Dit meldt de club via de officiële kanalen. Het nieuwe contract van de middenvelder loopt tot 30 juni 2026. Hlynsson had nog een contract tot 2023, maar hier worden dus nog wat jaren aan vastgeplakt. De IJslander kwam in 2020 over van de IJslandse club Breidablik. Onlangs maakte de middenvelder tegen BVV Barendrecht zijn debuut voor het eerste elftal. Daarnaast mocht Hlynsson vorige week ook meedoen tegen Excelsior Maassluis. In beide wedstrijden wist het talent ook gelijk te scoren.

De jonge speler is zelf ook erg blij met zijn contractverlenging. “Zondag ben ik achttien geworden en vandaag is een cadeautje daarvoor. Ik ben heel blij dat ik dit met mijn vader kan vieren. Mijn familie is trots op mij. Ik vind het ook mooi dat de club vertrouwen heeft in mij, ik hoop dat ik dat terug kan geven. De volgende stap is debuteren in de Eredivisie en dan weer scoren, haha”, laat Hlynsson optekenen tegenover de officiële kanalen van Ajax.

Als we af moeten gaan op de vorige twee wedstrijden van de middenvelder, dan kunnen we in de toekomst nog een hoop mooie dingen verwachten van Hlynsson.