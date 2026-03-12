Laatste nieuws
Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

Joram
bron: FC Twente TV

Kristian Hlynsson kwam in het seizoen 2020-2021 in de jeugdopleiding terecht van Ajax. De Amsterdammers hadden de middenvelder een jaar eerder gescout op een Nederlands jeugdtoernooi. Hlynsson, tegenwoordig spelend bij FC Twente, kan zich dat toernooi nog goed herinneren.

"Ik speelde een toernooi hier in Boekelo. Dat was een goed toernooi voor mij", zegt Hlynsson tegen FC Twente TV. "Op dat toernooi ben ik gescout door Ajax. Ik was daar ook als jeugdinternational van IJsland. Ik was de topscorer van dat toernooi en werd ook uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. Dat was mooi."

In 2020 maakte hij vervolgens de stap naar Ajax. "Ik heb eerst twee stages gedaan bij Ajax. Ik moest eerst die stages doen en daarna wilden ze mij pas hebben." Tijdens de winterstop van het seizoen 2024/25 werd Hlynsson verhuurd aan Sparta Rotterdam. "Mijn tijd bij Sparta was echt goed. Ik speelde bij een nieuwe club en in het eerste elftal, dat was goed voor mij. Ik heb daar ook echt een goede tijd gehad."

Hlynsson kon in diezelfde periode ook al naar FC Twente, maar koos toen voor Sparta. "FC Twente nam voor het eerst contact met mij op in januari 2025. Destijds koos ik voor Sparta, omdat ik wilde spelen. Toen ik bij Sparta wegging, wist ik meteen dat ik die zomer naar FC Twente wilde", aldus Hlynsson, die in de zomer van 2025 alsnog een contract tekende in Enschede.

