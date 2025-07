'Hlynsson voor bescheiden bedrag naar Twente; geen terugkoopoptie'

Voor de IJslander ligt een meerjarig contract klaar in Enschede. De onderhandelingen zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden. Hlynsson had bij Ajax nog een contract voor één jaar, maar dat koopt FC Twente nu dus af. De hoogte van de transfersom is nog onbekend, maar de Tukkers betalen zeker niet de hoofdprijs voor de middenvelder.

"FC Twente betaalt een bescheiden transfersom voor Hlynsson, met een doorverkooppercentage", zo schrijft de doorgaans goed geïnformeerde FC Twente-supporter Paul Lassche vrijdag op X. "Ajax heeft geen terugkoopoptie. Speler zal zich in eerste instantie richten op de nummer 10 positie. Doel is hem mee te nemen op trainingskamp. Mogelijk nog één of twee nieuwe spelers mee", aldus Paul Lassche.