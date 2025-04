Hlynsson voor blok gezet in interview: "Ik weet het even niet"

Er wordt Hlynsson door Willaert gevraagd of hij nog appjes van Ajacieden heeft gehad, waarbij Hlynsson zegt dergelijke appjes niet te hebben gekregen. Daarna vraagt de verslaggever van ESPN wat hij met Steijn besprak voor het duel: "Ik ben nu een Sparta-speler en dus moet ik gewoon hier mijn best doen. Ik wilde meer minuten maken en dus koos ik ervoor om naar een andere club te gaan. Ik ben blij dat ik hier speel, maar ik hoop natuurlijk dat Ajax kampioen wordt", zegt Hlynsson bij ESPN.



Vervolgens vraagt Willaert of het Hlynsson niet heeft nagedacht over het feit dat hij een mogelijke kampioenspremie ontloopt door Ajax pijn te doen. "Zoals ik zei: ik ben Sparta-speler, dus probeer ik te scoren. Het was een goede wedstrijd", luidde het antwoord.



Wileart reageert daarop: "Bij een interview als dit, dan kijk ik in de ogen van een speler en denk ik: zou hij dit nou echt allemaal menen, of zou het toch knagen van binnen? Ik denk dat het jou niks doet. Ik denk dat jij heel cool bent. Het maakt jou niet veel uit, hè?".

Hlynsson heeft vervolgens niks meer te zeggen. "Ik snap deze vraag niet helemaal… Maar, ja… Ik weet het even niet." Daarop eindigde het interview.