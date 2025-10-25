Hlynsson wil oude ploeg pijn doen: "Ons doel is Ajax verslaan"

"Voor iedereen. Het doel voor ons is Ajax verslaan. We gaan elke wedstrijd in om te winnen", zegt Hlynsson in gesprek met Voetbal International. Of hij te snel is afgeschreven in Amsterdam? "Ik weet het niet. Ik hoop dat ik me bij Twente van mijn beste kant kan laten zien."

"Ik heb goede kansen gehad. Ik denk dat ik het goed heb gedaan", zegt Hlynsson over zijn tijd bij Ajax. "Maar ik heb wel pech gehad met blessures, op slechte momenten ook. FC Twente was voor mij de beste stap. Ik ben blij met mijn beslissing. Het gaat steeds beter met de ploeg. Ik voel me goed. Alleen scoren lukt nog niet."