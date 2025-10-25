Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Hlynsson wil oude ploeg pijn doen: "Ons doel is Ajax verslaan"

Amber
bron: Voetbal International
Kristian Hlynsson op Sportpark Scheetheuvel
Kristian Hlynsson op Sportpark Scheetheuvel Foto: © Pro Shots

FC Twente nam Kristian Hlynsson afgelopen zomer over van Ajax. Komende zondag staat de IJslander met de Enschedese club tegenover zijn oude ploeg. Hlynsson verwacht een goede wedstrijd.

"Voor iedereen. Het doel voor ons is Ajax verslaan. We gaan elke wedstrijd in om te winnen", zegt Hlynsson in gesprek met Voetbal International. Of hij te snel is afgeschreven in Amsterdam? "Ik weet het niet. Ik hoop dat ik me bij Twente van mijn beste kant kan laten zien."

"Ik heb goede kansen gehad. Ik denk dat ik het goed heb gedaan", zegt Hlynsson over zijn tijd bij Ajax. "Maar ik heb wel pech gehad met blessures, op slechte momenten ook. FC Twente was voor mij de beste stap. Ik ben blij met mijn beslissing. Het gaat steeds beter met de ploeg. Ik voel me goed. Alleen scoren lukt nog niet."

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kik Pierie

Kik Pierie doet onthulling: "Moest ik erg aan wennen bij Ajax"

0
Daley Blind en Nicolas Tagliafico

'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kristian Hlynsson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Oscar Gloukh

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

0
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd