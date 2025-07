Hlynsson zeer enthousiast: "FC Twente heeft een mooie achterban"

Kristian Hlynsson kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij FC Twente. De van Ajax overgekomen middenvelder tekent een vierjarig contract in Enschede.

De 21-jarige Hlynsson is inmiddels al in het trainingskamp in Oostenrijk en sluit vandaag aan bij de selectie van Joseph Oosting. "Ik kijk ernaar uit om komende dagen kennis te maken met de spelers en staf", reageert hij op de clubkanalen van FC Twente. "De overgang naar FC Twente zie ik als een heel goede stap voor mij."

Het jeugdproduct van Ajax is erg onder de indruk van zijn nieuwe werkgever. "FC Twente is een grote club en heeft een mooie achterban. Hier wil ik mij laten zien", verzekert hij. "Voor mij was het belangrijk om deze zomer vroegtijdig aan te sluiten bij mijn nieuwe club om zo de voorbereiding op het seizoen zo volledig mogelijk mee te maken."