Geschreven door Jessica Westdijk 15 apr 2022 om 09:04

Stapje voor stapje komt Ajax dichter bij de 35e landstitel in de historie van de club. Na de zege op PSV in februari en de klinkende overwinningen op Heracles en FC Twente leek het erop dat Ajax in sneltreinvaart naar de eindstreep zou gaan. Daarna is er echter wat zand in de motor gekomen en gaat het met horten en stoten bij de regerend landskampioen.

Saillant detail, Ajax pakt ondanks dat het moeizaam gaat, meer punten dan voor de winterstop. Volgens bookmakers als Bet365 is Ajax daarom nog altijd dé favoriet voor de titel. De voorsprong op PSV is immers opgelopen naar vier punten en het programma dat Ajax nog voor de boeg heeft is niet bijster lastig.

Benauwde zeges

Ajax startte 2022 met een duidelijke 3-0 zege uit bij FC Utrecht en de krappe 1-2 zege bij PSV. Daarna volgde eenvoudige zeges tegen Heracles Almelo en FC Twente, dat met maar liefst 5-0 verslagen werd. Uit bij Willem 2 kwam de klad er al een beetje in, maar werd nog net met 1-0 gewonnen. De week erna, uit bij Go Ahead Eagles ging het echter mis, met een 2-1 zege voor de club uit Deventer.

Sindsdien heeft Ajax het geen enkele wedstrijd makkelijk gehad, en steeds leek nieuw puntverlies in de maak. Achtereenvolgens tegen RKC, Cambuur en Feyenoord werden twee tegengoals geslikt, maar wist Ajax in de slotminuten alsnog een overwinning uit het vuur te slepen. Driemaal werd het 3-2 voor de Amsterdammers, en ondanks het vaak matige spel werd dus steeds de volle buit gepakt.

De laatste twee duels voorafgaand aan de bekerfinale van aanstaande zondag werden gewonnen tegen Groningen en Sparta met respectievelijk 3-1 en 2-1. Twee keer kwam Ajax wel eerst op achterstand, waarna de club wakker schot en orde op zaken stelde. Dat betekende dus dat Ajax ondanks het matige spel sinds de winterstop tien van de elf duels in winst om wist te zetten, een keurig moyenne.

Het resterende programma van Ajax en PSV

Behalve de vier punten voorsprong met nog vijf duels te gaan heeft bookmaker Betcity ook de programma’s van Ajax en PSV bekeken om Ajax als absolute favoriet aan te wijzen. Ajax speelt nog uitduels tegen NEC, AZ en Vitesse en krijgt in de Johan Cruijff ArenA nog PEC Zwolle en SC Heerenveen op bezoek. Daar zitten zeker nog enkele potentiele verliespunten bij, maar een voorsprong van vier punten én een veel beter doelsaldo zou toch genoeg moeten zijn.

PSV heeft een vergelijkbaar programma, met nog Feyenoord-uit als lastigste opgave. Verder moet de club uit Eindhoven nog op bezoek bij Cambuur Leeuwarden PEC Zwolle en komen Willem II en NEC nog naar het Philips Stadion.

Aanstaande zondag staat eerst nog de bekerfinale op programma, dat is de eerste prijs die te verdelen valt, waarna in de laatste vijf duels de titel verdiend kan worden.