Geschreven door Jessica Westdijk 12 mei 2022 om 19:05

Of je nou een groot voetbalfan bent met een seizoenskaart die naar elke wedstrijd gaat of dat je bijna nooit gaat en niet weet wie er om nummer één staat, iedereen kent wel de geweldige sfeer in het stadion tijdens een wedstrijd van Ajax. Tijdens deze wedstrijd heeft iedereen het er altijd over met hoeveel de club zal winnen en hoe leuk is het als jouw voorspelling klopt! Je kan zelfs nog een extra spannend element toevoegen aan de wedstrijd. Ben je benieuwd hoe? Lees dan gauw verder.

Wedje leggen?

Ondanks dat niet iedereen naar de Eredivisie kijkt, kijkt zo goed als heel Nederland wel naar het Europese Kampioenschap of het Wereld Kampioenschap. Vaak wordt er binnen de familie of een vriendengroep dan een poeltje gemaakt waarbij iedereen steeds geld moet inleggen en de uitslagen van de wedstrijden moet voorspellen. Dit kan ook met de eredivisie en je hebt je vrienden of familie er niet voor nodig! Er zijn goed geregelde sportweddenschappen waarbij jij geld kan inzetten op allemaal verschillende wedstrijden en daar geld mee kan verdienen.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende manieren hoe je zou kunnen wedden. Bij de een is het een vereiste dat je wat meer aspecten goed moet gokken om te winnen, maar vaak is het geld bedrag dat je wint wel groter. Een aantal van deze spel opties zijn:

Fulltime 1X2 weddenschap: dan voorspel je of het thuisspelende team wint, verliest of gelijkspeelt

Beide teams scoren: hiervan zijn meerdere varianten, maar gaat er vooral om dat je aangeeft welk(e) team(s) scoren

Correct score: wanneer je de precieze score hebt voorspelt van het einde van de wedstrijd win je.

Halftime/fulltime weddenschap: hierbij voorspel je de score in de rust en de score wanneer de wedstrijd is afgelopen.

Verschillende competities

Veel voetbalfans kijken niet alleen naar de Eredivisie, maar hebben ook een favoriete club naast Ajax, zoals bijvoorbeeld Barcelona. Gelukkig is er een breed aanbod aan competities waar je op zou kunnen wedden zodat er altijd één tussen zit waar jij veel naar kijkt en dus geld mee kan verdienen. Er zijn niet alleen grote competities waar je ook op kan inzetten, zoals de champions league, maar ook kleinere competities uit veel landen over de hele wereld inclusief vrouwenvoetbal. Naast voetbal zijn er ook van veel andere sporten competities waar je op kan wedden.