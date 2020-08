Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2020 om 15:08

Vanavond speelt Ajax tegen FC Utrecht en zijn er voor het eerst weer supporters welkom. Vanwege het coronavirus gaat dat er anders aan toe dan normaal. Hieronder een aantal vragen en antwoorden over een stadionbezoek.

Ik kom met mijn kind/vriendin/huisgenoot, mogen wij wel naast elkaar zitten?

Nee, Ajax heeft er bij deze wedstrijd voor gekozen om iedereen 1,5 meter afstand van elkaar te laten houden. Ook als je tot één huishouden behoort. Dat betekent dat er altijd 5 stoelen leeg zijn tussen 2 supporters.

Mag je wel gewoon naar de wc tijdens de wedstrijd?

Ja, je mag gewoon naar de wc tijdens de wedstrijd. Ajax vraagt wel om dit tot een minimum te beperken om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Wordt er bier geschonken tijdens de wedstrijd?

Ja, er wordt gewoon bier geschonken tijdens de wedstrijd. Alleen voorafgaand aan de wedstrijd kun je dit kopen bij één van de kiosken. Tijdens de wedstrijd zijn deze dicht en is er mobiele catering op de tribune zelf. Ook andere drankjes en etenswaren zijn hier verkrijgbaar.

Is een mondkapje verplicht?

In sommige stadions, zoals in de Kuip, is een mondkapje al verplicht bij bezoek. In de Johan Cruijff Arena is dat (nog) niet het geval.

Hoe zit het met het verlaten van het stadion na de wedstrijd?

Om het stadion te betreden hebben alle supporters een tijdslot gekregen. Binnen dit tijdslot van een kwartier moet je het stadion binnen komen. Zo wordt voorkomen dat er lange wachtrijen zijn bij de poortjes. Na de wedstrijd zal dit vergelijkbaar zijn. Op de stadionschermen worden dan instructies getoond over wanneer je het stadion mag verlaten.