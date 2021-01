Geschreven door Auke Kooreman 05 jan 2021 om 15:01

Na 2 volledige seizoenen gespeeld te hebben bij Heerenveen verliet Kik Pierie het rustige Friesland voor het dichtbevolkte Amsterdam. Na het tekenen van een 5-jarig contract en een zomers trainingskamp werd het duidelijk dat de inmiddels 20-jarige verdediger onder aan de ladder moest beginnen. De linker centrale verdediger zag dat niet nog een jaar zitten en koos voor speelminuten in Enschede.

Na vele verdedigers uit Zuid-Amerika haalde Marc Overmars in de zomer van 2019 ook maar weer eens een verdediger die op de ouderwetse Nederlandse manier speelde. Kik Pierie kwam naar Amsterdam met veel ervaring in de benen op 19-jarige leeftijd. De verdediger met een had namelijk al tweeënzestig Eredivisiewedstrijden gespeeld en Ajax was mede daarom een logische volgende stap, maar de verdediger mocht niet zijn opmars maken in de Eredivisie, maar een niveau lager de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax

Geen minuten in de Johan Cruijff Arena, maar op de Toekomst en heel soms op de bank bij Ajax 1. Pierie ging van een stadion met een capaciteit van 27.000 man naar een klein sportcomplex. “Ondanks dat wij elke week speelden met een erg goed team zie ik het niet zitten om na mijn periode bij FC Twente weer op de Toekomst te gaan spelen,” vertelde Pierie in de YouTube serie van oud-Ajacied Andy van de Meijde. De verdediger speelde in totaal tweeëntwintig wedstrijden voor Jong Ajax, maar miste te veel aspecten bij Jong Ajax die hij de jaren daarvoor wel elke week beleefde. “Voetbal is geweldig, maar zonder een vol stadion, de mensen die je naam schreeuwen en het meeleven van de mensen van de tribune kom je niet elke week met de juiste spanning het veld op. Dit jaar zijn die aspecten onzeker, maar ik speel tenminste wel op het hoogste niveau.”

Verhuur periode

Twente en Kik Pierie was in eerste instantie niet een gelukkig huwelijk op het eerste gezicht. In de eerste training van de voorbereiding raakte de centrale verdediger geblesseerd. “De ochtendtraining was mij nog goed verlopen, maar daarna in Lutte ging het mis op de middagtraining. Wij gingen wat sprintoefeningen doen en daar ging het helaas fout. Ik ben nog door gaan trainen, maar de volgende dag MRI-scan gedaan en bleek het dat ik een scheurtje in knie had.” De verdediger baalde, maar was aan ene kant blij dat het niet tijdens seizoen was gebeurd. Na een aantal wedstrijden verplicht te hebben gemist staat de verdediger van Ajax momenteel vast in de basis. Samen met voormalig en oud-Ajacieden heeft Twente de hele competitie verrast en wist de jonge ploeg van Ron Jans verrassend genoeg in de Johan Cruijff Arena te winnen. Kik Pierie speelde ondanks zijn blessure acht wedstrijden en staat op de zevende plaats met zijn huidige werkgever.

Volgende stap

Na het teleurstellende seizoen had de verdediger duidelijk aangegeven wat hij niet en wel wilde. “Ik was heel blij dat Twente interesse toonde en was eigenlijk heel snel ook overtuigd,” laat hij weten op officiële site van FC Twente. Ajax heeft dit seizoen niet een, maar twee spelers uitgeleend aan FC Twente. Allebei de spelers hebben hetzelfde doel. “Speelminuten maken en mezelf in een ander tenue in een positieve manier laten gelden voor Twente en laten zien aan Ajax.” De linker centrale verdediger liet vaak weer de Pierie zien van zijn tijd bij Heerenveen, maar niet alle acht wedstrijden gingen hem foutloos af. Het doel is duidelijk van de verdediger, maar maakt hij komt hij volgende zomer bij terugkomst wel in de plannen van Erik ten Hag voor?