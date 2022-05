Geschreven door Jessica Westdijk 04 mei 2022 om 10:05

In de afgelopen twee decennia is de invloed van data-analyse in elk aspect van ons leven toegenomen: in allerlei soorten bedrijven, maar ook in de gezondheidszorg, media en sport. Tot een paar jaar geleden werd gedacht dat voetbal immuun was voor deze trend. Nu floreren de early adopters in de grote voetbalcompetities dankzij het concurrentievoordeel dat investeringen in data-analyse hen beginnen te bieden: Liverpool, AZ Alkmaar en Brentford zijn slechts enkele in de snelgroeiende lijst van succesvolle casestudy’s, terwijl Ajax ook een voorloper is op dit gebied. De clubs die niet van plan zijn om op de analytics-trein te springen, lopen het risico achter te blijven.

Toepassingen

In de afgelopen jaren is de exponentiële snelheid van verbetering van de technologieën die het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens ondersteunen, hand in hand gegaan met een exponentiële toename van het menselijk kapitaal dat wordt geïnvesteerd in sportanalyses. Hierdoor zijn de kwantiteit en kwaliteit van de datasets explosief gestegen. Naarmate de datasets zijn gegroeid en verbeterd, is het aantal potentiële toepassingen van data-analyse voor het spel vermenigvuldigd, waardoor ‘voetbalanalyse’ een vrij algemeen concept is.

Hieronder proberen we de belangrijkste toepassingsgebieden samen te vatten:

Scouting

Prestatieanalyse

Prestatie-indicatoren

Spelersontwikkeling

Blessurepreventie en -revalidatie

Boeken

Wil je meer leren over data-analyse in voetbal zodat je mogelijk zelf dit kunt gaan doen bij je favoriete club Ajax? De beste manier om te beginnen is met een boek dat niet eens over voetbal gaat: Moneyball: The Art Of Winning An Unfair Game (door Michael Lewis), dat we in deze analyse al hebben genoemd. Het boek en het verhaal over het honkbalteam Oakland Athletics beschrijven het belang van sportanalyses. Ook The Numbers Game van Chris Anderson en David Sally is een aanrader, Hiermee kun je dieper in voetbaldata graven. Het boek laat zien dat het gebruik van data in het prachtige spel niet alleen mogelijk maar ook uiterst nuttig is, vooral als het gaat om het ontrafelen van mythen. Soccernomics (door Simon Kuper en Stefan Szymanski), Soccermatics (door David Sumpter) en Football Hackers (door Christoph Biermann) zijn andere solide overzichten van hoe de discipline van voetbalanalyse is geëvolueerd en begon te bloeien. Ten slotte beperkt The Expected Goals Philosophy (door James Tippett) de analyse tot de verwachte doelen en biedt het enkele inzichten in hoe Brentford en Smartodds worden beheerd.

Goksites

Sorare

Sorare is een Blockchain-fantasievoetbalspel dat draait op Ethereum – het combineert elementen van fantasievoetbal met het verzamelen van kaarten en het wordt erg populair. Lange tijd heeft dit nieuwe concept van het digitaal verzamelen en investeren in kaarten mensen doen afvragen of dit de toekomst is van de sportkaartenhobby, maar dit lijkt wel het geval te zijn. Spelers kopen en verzamelen digitale spelerskaarten (ook bekend als een NFT), handelen met andere spelers en strijden in toernooien en competities waar ze duizenden euro’s kunnen winnen. Bovendien kun je hiermee meer leren over data-analyse, terwijl Sorare.com je ook helpt om beter te worden op het gebied van voetbaltactiek.

Voetbaltrainer.nl

Wil je graag de nieuwe Erik ten Hag worden? Je moet anno 2022 dan zeker goed zijn als het gaat om data-analyse. Ook de Ajax-coach maakt hier natuurlijk gebruik van, al krijgt hij hierbij hulp van data-analisten. Daarom moet je als voetbaltrainer niet alleen een expert zijn op het gebied van data in de voetbalwereld, maar ook moet je de voetbaltactiek bijvoorbeeld onder de knie hebben. Alhoewel Sorare hier al bij kan helpen, is het ook zeker een aanrader om eens op Voetbaltrainer.nl te kijken. Op deze site vind je veel informatie over voetbaltactieken, terwijl je ook boeken kunt kopen waarmee je daadwerkelijk kans maakt om de nieuwe Erik ten Hag te worden!