Geschreven door Jessica Westdijk 28 nov 2021 om 11:11

Het is geen geheim dat er in het afgelopen jaar veel gebeurd is op het gebied van online gokken en internet casino’s in Nederland. Mensen die graag online gokken hebben er even op moeten wachten, maar het is nu eindelijk zover, Nederlanders kunnen legaal kansspelen op internet spelen. Hoewel dit vooral voor gokkers zelf een hele vooruitgang is, zitten er nog veel meer voordelen aan. Deze zijn niet alleen in de casino’s zelf terug te zien, maar er zijn heel wat andere partijen die geld verdienen aan deze legalisering, zoals bijvoorbeeld in de voetbalwereld.

Op veel goksites zijn er niet alleen tafelspellen en gokkasten. Deze beschikken vaak over een grote sectie met sportweddenschappen. Wanneer je graag inzet op voetbal of andere sporten, kan dit op veel verschillende manieren. Met behulp van de beste casinobonussen van 2021 krijg je vaak bij het aanmaken van een account een mooi extra bedrag om mee in te zetten op je favoriete sport. Ook kun je, als je besluit een weddenschap af te sluiten voor een voetbalwedstrijd, deze live zien via de meeste online casino’s. Daardoor kunnen er dus veel meer mensen dan normaal naar wedstrijden, toernooien en competities kijken dan normaal.

Inzetten op voetbalwedstrijden

Wedden op voetbal is in de laatste jaren ongekend populair geworden. In Nederland kon dit voorheen online alleen bij TOTO, maar inmiddels heb je dus veel meer opties. Dit is goed nieuws voor iedereen die graag op voetbal inzet, want je kunt nu bijvoorbeeld verschillende quoteringen bekijken. Dit terwijl sommige bookmakers ook een veel groter aanbod hebben dan de concurrentie, en je dus altijd nog even ergens anders kunt kijken als je een wedstrijd of soort weddenschap niet kunt vinden.

Veel gokkers denken misschien bij het wedden op voetbalwedstrijden vooral om de uitslag gaat of het correct voorspellen van de winnaar, maar er is veel meer. Hoewel dit beide uiteraard kan, heb je ook vele andere mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld worden ingezet op doelpuntenmakers, kaarten, de score bij de rust en zijn er bij veel wedstrijden bepaalde specials. Dit zijn speciale weddenschappen, waarbij je bijvoorbeeld inzet op een combinatie van gebeurtenissen, zoals de einduitslag en wie de doelpunten maakt.

Live streamen en wedden

Veel bookmakers bieden opties om live te wedden op voetbalwedstrijden. Zo kan er tijdens de wedstrijd worden ingezet, terwijl de quoteringen constant veranderen aan de hand van het verloop van het spel. Dat geeft een nog interactievere ervaring en geeft gokkers de kans om veel winst te maken als er vlak voor tijd nog een paar doelpunten vallen. De laatste jaren is live wedden razend populair geworden omdat het kijken naar wedstrijden nog veel spannender kan maken dan dat het normaal gesproken al is.

Als je op deze wedstrijden inzet kun je bij de meeste online casino’s deze gratis volgen. Nadat je een weddenschap hebt geplaatst krijg je toegang tot een live verbinding en kun je dus alles volgen. Omdat er veel wedstrijden zijn die niet altijd op televisie komen is dit een goede manier om toch al je favoriete teams te kunnen zien spelen. Het maakt weddenschappen afsluiten ook nog eens stukken leuker omdat je continu kunt volgen wat er gebeurd en of je voorspellingen uitkomen.

Sponsoring

Dan gaan we nu even terug naar het gedeelte hoe dit alles het voetbal helpt te groeien. Dat gebeurd ten eerste natuurlijk al door al het bovenstaande, want er kunnen veel meer toeschouwers wedstrijden volgen. Omdat bookmakers weten dat veel voetbalfans gek zijn op het afsluiten van weddenschappen op hun favoriete teams en competities, is het erg interessant om voetbalclubs te sponsoren. Sinds online gokken gelegaliseerd is in Nederland, is het niet meer wettelijk verboden voor gokbedrijven om aan sponsoring te doen, en dus zijn ze hier direct mee begonnen.

Holland Casino was altijd al een van de meest bekende gokbedrijven van Nederland. Dit komt onder andere omdat ze vestigingen hebben van hun fysieke casino’s die over heel het land verspreid zijn. Inmiddels zijn ze ook meerdere grote voetbalclubs gaan sponsoren. In de toekomst is het zelfs niet uitgesloten dat er bookmakers zullen gaan zijn die shirtsponsor worden van Nederlandse clubs. Daardoor krijgt de voetbalwereld dus ook een enorme financiële boost met dank aan de nieuwe online gokwet.