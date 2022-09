Geschreven door Redactie 01 sep 2022 om 17:09

Ajax heeft een turbulente zomer achter de rug en heeft nog enkele spannende weken voor de boeg. Er kwam een nieuwe trainer, er gingen spelers weg en er kwamen de nodige nieuwe spelers bij. Hoe staat Ajax er na deze drukke zomer voor en wat zijn de kansen op nieuwe successen in de Eredivisie en in Europa?

De trainerswissel

Al tijdens het vorige seizoen werd duidelijk dat de trainer van destijds, Erik ten Hag, de club na het seizoen zou gaan verlaten. Hij koos voor een nieuw avontuur bij Manchester United in Engeland, waardoor Ajax op zoek moest naar een nieuwe manager.

Deze nieuwe manager werd al vrij snel gevonden in de persoon van Alfred Schreuder, geen onbekende voor de club. Schreuder was namelijk al een seizoen assistent onder Ten Hag. Hij coachte daarna zelfstandig Hoffenheim en Club Brugge en was assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De keuze voor Schreuder is daarmee een logisch gevolg op ‘de lijn Ten Hag’, die Ajax ingezet heeft.

Als nieuwbakken trainer kreeg Schreuder wel direct te maken met grof transfergeweld. Zowel inkomend als uitgaand gebeurde er veel deze zomer.

Vertrekkende spelers

Ajax raakte in de afgelopen maanden meerdere basisspelers kwijt aan grote clubs in Europa. Zo zag Schreuder spits Sebastien Haller een contract tekenen bij Borussia Dortmund en vertrokken Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui naar Bayern München. Als klap op de vuurpijl haalde oud-trainer Erik ten Hag ook nog even Lisandro Martinez naar Manchester, waardoor Schreuder dus flink wat kwaliteit zag verdwijnen.

Naast de bovengenoemde spelers werd de selectie van Ajax ook in de breedte flink verzwakt door de uitgaande transfers. Tagliafico mocht voor een gelimiteerde transfersom naar Olympique Lyon (van oud-trainer Peter Bosz) vertrekken en Perr Schuurs tekende in augustus een contract bij het Italiaanse Torino. Ook spits Pereira, aanvaller Daramy, Labyad en doelman Onana vertrokken uit Amsterdam, waardoor de club op zoek moest naar versterkingen om de selectie weer breder te maken.

Nieuwe spelers

Het voordeel voor Ajax was dat de uitgaande transfers ook de nodige miljoenen euro’s binnen brachten. In totaal leverden alle uitgaande transfers meer dan 120 miljoen euro op. Daardoor werd er financiële ruimte gecreëerd om de transfermarkt op te gaan en directe versterkingen te halen.

Technisch directeuren Gerrie Hamstra en Klaas Jan Huntelaar kregen een duidelijke opdracht mee, ‘zorg in elke linie minimaal voor enkele versterkingen’.

De drie spelers die al een tijdje op het lijstje stonden werden ook als eerste binnengehaald. Er werd grof geld betaald voor Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey, maar Ajax ziet in hen dan ook directe versterkingen voor het basiselftal. De drie Nederlandse spelers zorgen er daarnaast ook voor dat de Nederlandse kern van het elftal flink versterkt wordt, een stevige wens van de club.

Door het vertrek van Lisandro Martinez moest er ook gekeken worden naar een sterke verdedigende versterking. Die werd gevonden met Calvin Bassey van Glasgow Rangers. Ook Jorge Sanchez uit Mexico moet het team van verdedigende impulsen voorzien.

Als extra’s werden ook nog Francisco Conceição en Lorenzo Lucca toegevoegd aan de selectie, waarmee de brede bank die in het drukke seizoen nodig is weer goed bezet is.