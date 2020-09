Geschreven door Jessica Westdijk 30 aug 2020 om 09:08

Voetbal en gokken gaan goed samen. Casinospelers kunnen gokken op wedstrijden, uitslagen en zelfs op het aantal goals van spelers. Maar het is gebleken dat in de soms moeilijke tijden niet alleen gokkers zich op de markt bevinden. Voetbalclubs kunnen tijdens de transferperiodes zich ook gedragen als echte casinospelers. Ze hebben veel geld in de kas zitten, of juist heel weinig. Daardoor gaan voetbalclubs op de transfermarkt gokjes wagen.

Ze proberen een speler die zich nog niet bewezen heeft op de kop te tikken, en nemen daarmee een grote gok. Ook proberen clubs spelers tegen elkaar uit te spelen, en komen ze met absurde voorwaarden aanzetten. Dit alles heeft te maken met de korte periode waarin het mogelijk is om een transfer aan zich te binden. Het lijkt er soms bijna op dat de spelers de bonusvoorwaarden eerst heel goed moeten doornemen.

Gokken met spelers en voorwaarden

Naast de we af en toe een casino als sponsor zien op de shirts, zoals bij Ajax het geval al eens is geweest, weten voetbalclubs ook wel te gokken met spelers. De spelers krijgen een contract met voorwaarden en bonussen voor de neus geschoven, wat soms verdacht veel lijkt op die van online casinos echt geld. Voldoen ze niet aan de voorwaarden, dan kunnen ze fluiten naar (een deel) van de centen.

Maar er is ook te zien hoe tactieken op de transfermarkt lijken op die van casino’s. Clubs hebben het over toeslaan op het juiste moment, en ze hoog mogelijk inzetten om het maximale eruit te halen. Spelers worden gelokt met mooie voorwaarden, maar die worden door clubs niet altijd nagekomen. Iedereen probeert te winnen op de transfermarkt, en het is in het verleden gebleken dat zulke gokjes niet altijd positief uitpakken.

De transfermarkt is risicovol geworden

Voetbalclubs proberen het risico zoveel mogelijk te minimaliseren. Soms twijfelen ze een speler aan te kopen, en nemen de gok dat de markt in een dal raakt waardoor ze spelers voor een schijntje kunnen aantrekken. Op deze manier lopen voetbalclubs het risico om de loyaliteit van spelers te verliezen. Op het ene moment wordt een speler ingekocht voor een laag bedrag, maar vervolgens worden er absurde prijzen betaald voor een ander.

Reclame voor gokken bij de clubs

In veel andere landen mogen clubs zelf bepalen welke sponsors ze aantrekken. Daardoor zijn er diverse casino sponsors. Hierdoor vervaagt de grens tussen voetbal en gokken nog veel meer. Met de komst van de regulering van online gokken komt hier waarschijnlijk ook een einde aan. Nederlandse clubs kunnen dan kiezen voor sponsors die meer geld in het laatje brengen. Wat dit zal doen voor clubs als Ajax, die meer inkomsten krijgen om te spenderen op de transfermarkt, dat zal de tijd uitwijzen.