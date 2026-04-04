2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Hoefkens kijkt om zich heen: "Ajax had de zaken wél op orde"

Arthur
bron: Voetbal International
Carl Hoefkens
Carl Hoefkens Foto: © BSR Agency

Carl Hoefkens (47) staat achter NAC Breda in de zogeheten paspoortgate. De trainer zag zijn club een beerput opentrekken door bij de KNVB een onderzoek te eisen naar het meespelen van Dean James in het duel tegen Go Ahead Eagles (6-0). De interlandperiode stond daardoor in het teken van werk- en verblijfsvergunningen bij verschillende Eredivisieclubs.

Bloedt je sporthart niet na een 6-0 nederlaag? Het is niet de meest fraaie manier om te winnen. Hoefkens zei tegen Voetbal International: "Dat kan. Maar in Vlaanderen was er nu een verhaal over een vrouw wier kind in het ziekenhuis ligt. Die werd met 200 kilometer per uur geflitst. Ze is veertien dagen haar rijbewijs kwijt. Zij heeft ook gewoon een boete moeten betalen. Tsja."

Daar kun je nog tegen in beroep gaan. Hoefkens: "Misschien wel. Dat heeft zij ook gedaan. Maar ze moest gewoon betalen. Zo kun je er heel veel dingen bij halen. Ik ben coach. Ik hou me niet met deze dingen bezig. Ik weet dat er veel om te doen is. Wij hebben het in gang getrokken, absoluut. Ajax had de zaken wél op orde. Anderen wisten er niets van", besluit hij tegenover Voetbal International.

Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

Míchel Sánchez

'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

