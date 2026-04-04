Hoefkens kijkt om zich heen: "Ajax had de zaken wél op orde"
Carl Hoefkens (47) staat achter NAC Breda in de zogeheten paspoortgate. De trainer zag zijn club een beerput opentrekken door bij de KNVB een onderzoek te eisen naar het meespelen van Dean James in het duel tegen Go Ahead Eagles (6-0). De interlandperiode stond daardoor in het teken van werk- en verblijfsvergunningen bij verschillende Eredivisieclubs.
Bloedt je sporthart niet na een 6-0 nederlaag? Het is niet de meest fraaie manier om te winnen. Hoefkens zei tegen Voetbal International: "Dat kan. Maar in Vlaanderen was er nu een verhaal over een vrouw wier kind in het ziekenhuis ligt. Die werd met 200 kilometer per uur geflitst. Ze is veertien dagen haar rijbewijs kwijt. Zij heeft ook gewoon een boete moeten betalen. Tsja."
Daar kun je nog tegen in beroep gaan. Hoefkens: "Misschien wel. Dat heeft zij ook gedaan. Maar ze moest gewoon betalen. Zo kun je er heel veel dingen bij halen. Ik ben coach. Ik hou me niet met deze dingen bezig. Ik weet dat er veel om te doen is. Wij hebben het in gang getrokken, absoluut. Ajax had de zaken wél op orde. Anderen wisten er niets van", besluit hij tegenover Voetbal International.
