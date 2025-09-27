Hoefkens reageert fel: "Daar heb ik heel veel problemen mee"

"Zij hebben zich op een ongelooflijk goede manier aan het plan gehouden", begint Hoefkens tegenover ESPN. "We wilden hen niet laten voetballen van achteruit, daar zijn we een heel groot deel van de wedstrijd in geslaagd."

"Zij hadden daar gedurende de hele wedstrijd niet echt het antwoord op, zelfs niet tegen tien man. Als een paar dingen onze kant opvallen, kan het een ander resultaat zijn. Maar wij mogen niet tevreden zijn, zelfs niet op bezoek bij Ajax. Ik ben wel trots dat ik deel uitmaak van deze groep, dit geeft vertrouwen en is een motivatie om het nog beter te doen. Want dan is er veel mogelijk", vervolgt de Belgische trainer.

Na lang VAR-beraad werd de 2-1 van Kenneth Taylor toch toegekend, ondanks dat Mika Godts op de doellijn in buitenspelpositie in de baan van de bal stond. Dit was iets wat NAC niet onopgemerkt liet. "Daar heb ik heel veel problemen mee. De verklaring was dat hij nooit meer bij de bal kon, maar dan moet hij naar de training komen kijken. Want dan kent hij mijn spelers beter dan ikzelf. Dat is niet aan de scheidsrechter om te beslissen. Zijn beeld wordt geblokt, hij heeft nul kans om te reageren, dat is altijd buitenspel", aldus Hoefkens.