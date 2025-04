Hoefkens ziet kansen tegen Ajax: "Wij moeten daarin geloven"

Carl Hoefkens is vastberaden om NAC Breda in de Eredivisie te houden. "Gewoon doen wat we al het hele seizoen doen: hard werken en passie tonen", benadrukt de trainer in een interview met de club. "In fijne omstandigheden hebben wij kunnen toewerken naar het duel met Ajax", bewondert de Vlaming het lenteweer.

Hoefkens vervolgt: "Wij hebben een goede trainingsweek achter de rug. Het is fijn dat iedereen steeds fitter wordt. Raul Paula en Maxime Busi moeten nog volledig herstellen, maar ik zie dat iedereen honderd procent wil geven. Dat is voor mij het allerbelangrijkste: elke dag beter willen worden."

De Vlaming blikt vooruit op het duel tegen de Amsterdammers. "Zij zijn ongelooflijk goed aan de bal", vertelt Hoefkens. "En wij juist heel goed zonder de bal. Wij moeten geloven in onze kansen. In uitwedstrijden tegen grote ploegen zoals PSV, FC Utrecht, Feyenoord en FC Twente hebben wij echt onze kansen gekregen en daar hebben wij ook goede wedstrijden gespeeld. Het is zaak om zondag tegen Ajax hetzelfde op de mat te leggen."

In de thuiswedstrijd won NAC Breda nog met 2-1 van Ajax. "Elke wedstrijd is compleet anders", duidt de trainer. "Zij gaan ons niet meer onderschatten en zijn ook realistischer geworden, maar er zijn altijd mogelijkheden voor ons", waarschuwt hij.

NAC voert een strijd voor handhaving in de Eredivisie. "De realiteit is dat we op twee punten van de play-offs voor Europees voetbal staan en op zes punten van de play-offs voor degradatie. Wij moeten ons ding blijven doen, zonder te hoog van de toren te blazen of de Calimero-kaart te spelen. Gewoon doen wat we al het hele seizoen doen: hard werken, passie tonen en op de juiste momenten durven voetballen. Dat zal niet veranderen."

Hoefkens besluit met een duidelijke boodschap. "Dat is het recept om het seizoen goed af te sluiten en te eindigen op de ranglijst waar wij willen staan", aldus de trainer.