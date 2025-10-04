"Hoezo moet een buitenlander ons uitleggen hoe Ajax gaat spelen?"

Het rijke verleden van Ajax speelt nog altijd een rol in het beleid van de club bij het aanstellen van nieuwe trainers. Een deel van de leden ziet Ajax als een 'onovertroffen voetbalinstituut', waarin een buitenlandse trainer volgens hen niet nodig is, schrijft het Algemeen Dagblad. In 2024 stelde Ajax nog een buitenlander aan: Francesco Farioli.

De Italiaan kende succes bij de club, maar binnen Ajax groeide het verlangen om weer een Nederlandse trainer aan te stellen. "Waar komt dat conservatieve toch vandaan?", schrijft het Algemeen Dagblad. "Dat de keuze bij Ajax niet snel op een buitenlander valt, heeft ook te maken met de trots die het voelt over het grandioze verleden. Hoewel dat 'grandioze verleden' al lang voorbij is, beschouwt een deel van de leden van Ajax de club nog altijd als een 'onovertroffen voetbalinstituut."

"Hoezo moet een buitenlander ons uitleggen hoe Ajax 1 gaat spelen?', is het gevoel bij een deel van de leden van Ajax. Sven Mislintat had onder andere de Oostenrijker Oliver Glasner (momenteel succesvol bij Crystal Palace) omcirkeld als één van de topkandidaten. Tot concrete gesprekken kwam het niet, omdat hij om zich heen weerstand hoorde en voelde om met een buitenlandse trainer in zee te gaan", aldus het AD.