Hofland over Ajax-speler: "Hij heeft nog momentjes van laksheid"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AZ en Kevin Hofland heeft Jorrel Hato opgenomen in zijn Elftal van de Week. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij PSV en Fortuna Sittard speelde, is onder de indruk van de vleugelverdediger.

"Hato van Ajax is het hele seizoen al constant", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Hij is de leider van het team, zonder dat verbaal te zijn. Hij straalt iets onverzettelijks uit en is aan de bal fantastisch, al heeft hij natuurlijk nog zijn momentjes wat dan aan laksheid wordt opgehangen", aldus Hofland.

"Maar alles wat hij doet, daar zit een gedachte achter", vervolgt de voormalig Helmond Sport-trainer, die ook Jordy Clasie heeft geselecteerd. "Hij is natuurlijk de absolute leider bij AZ", constateert hij. "Als je ziet voor hoeveel belangrijke onderscheppingen hij tegen Ajax ook weer verantwoordelijk was, omdat hij ziet wat er gaat gebeuren… Hij weet wanneer het nodig is een stukje agressie erin te leggen en wanneer de rust te bewaren", besluit Hofland.