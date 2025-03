Hofland over Ajax-speler: "Hij oogt fysiek nog als een jongetje"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AZ en Kevin Hofland heeft Youri Baas opgenomen in zijn Elftal van de Week. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij PSV en Fortuna Sittard speelde, is onder de indruk van de centrale verdediger.

"Youri Baas van Ajax verbaast mij. Hij oogt fysiek nog als een jongetje, maar speelt zo volwassen", legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Hij speelde degelijk, deed niets geks, maar dat hij zich – ook Europees – staande kan houden op een positie die hij zich van nature niet eigen is, zegt ook iets over zijn tactische vermogen en inzicht", aldus Hofland, die ook Wouter Goes van AZ heeft geselecteerd.

"Wat hij heeft, dat zie je in Nederland eigenlijk alleen bij David Hancko en Gernot Trauner", legt hij uit. "Hij is slim in het tactisch opstellen en in het uitvechten van de duels. Je kan tegen Brobbey niet alléén maar de duels opzoeken en dat deed hij heel volwassen. Soms liet hij hem even aan de bal komen: laat hem maar kaatsen. Maar ook het eromheen bewegen, zodat Brobbey even niet weet waar hij zit en er dan net vóór komen: dat heb je of dat heb je niet", constateert Hofland, die in februari als trainer vertrok bij Helmond Sport.