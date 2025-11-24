Hofland ziet kwelgeest in ArenA: "Ajax verslikte zich in hem"

Het ontslag van John Heitinga heeft Ajax nog geen vooruitgang gebracht. Twee weken na de nederlaag tegen FC Utrecht ging de club zaterdag opnieuw onderuit, dit keer tegen Excelsior (1-2) in de Johan Cruijff ArenA. Noah Naujoks maakte beide doelpunten voor de bezoekers, die voor het eerst ooit een uitwedstrijd tegen de Amsterdamse grootmacht wisten te winnen.

Oud-voetballer Kevin Hofland was namens De Telegraaf aanwezig en zag hoe Naujoks Ajax in de problemen bracht. "Zijn naam is bijna niet uit te spreken. Ajax verslikte zich enorm in hem. Met twee doelpunten bezorgde Noah Naujoks Excelsior een historische zege in de ArenA."

Hofland is lovend over de speler van de Rotterdammers. "De soloactie en de manier waarop hij het bij de eerste goal afmaakte, was fantastisch. Na de rust sloeg hij weer keihard toe. Je zag hem groeien in de wedstrijd. Dat gold voor heel Excelsior, dat bijna niks weggaf", besluit hij.