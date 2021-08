Geschreven door Idse Geurts 17 aug 2021 om 11:08

Steven Berghuis, onlangs overgenomen van aartsrivaal Feyenoord, heeft zich in zijn eerste twee officiële wedstrijden in een Ajax-tenue nog niet nadrukkelijk weten te onderscheiden. Zo leverde Berghuis tegen PSV, in de strijd om de Johan Cruijff-Schaal, geen goal of assist. Zijn competitie-debuut verliep gelukkig beter. In de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen NEC, wist Berghuis in de 37e minuut Dusan Tadic in stelling te brengen. Hierdoor kon de Serviër voor het winnende doelpunt zorgen.

Ondanks zijn stroeve start, behoudt Berghuis het vertrouwen van Ajax-icoon Sjaak Swart. In gesprek met De Telegraaf, laat ‘Mister Ajax’ blijken dat hij Berghuis hoog heeft zitten. “Steven is een begenadigd voetballer met een fantastisch linkerbeen” stelt Swart. Ook ziet Swart een goede connectie ontstaan tussen Berghuis en zijn medespelers: “Goede voetballers kunnen altijd samenspelen en je zag dat Steven een geweldige klink heeft met Dusan Tadic, Davy Klaassen. Maar ook met Noussair Mazraoui, die voortdurend over hem heen denderde”. Tot slot doet Swart een voorspelling: “Geloof me, hij gaat dit seizoen echt vijftien goals maken en tien assists geven” .

Als Berghuis inderdaad voor deze cijfers weet te zorgen, dan komt hij in de buurt van zijn meest productieve seizoen ooit. In het Eredivisie-seizoen 2020/2021, wist Berghuis negentien keer het net te vinden en dertien keer een doelpunt voor te bereiden. Wanneer Berghuis deze statistieken weet te herhalen is hij, met zijn transfersom van 5.5 miljoen euro, een koopje gebleken.