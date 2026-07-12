'Hoge verwachtingen van Steur': "Geldt overduidelijk als een parel"
Sean Steur past volgens Geert Langendorff perfect binnen de vernieuwde koers van Newcastle United. De journalist van het Algemeen Dagblad stelt dat de Engelse club de achttienjarige middenvelder niet alleen als talent ziet, maar ook als een speler die op termijn kan uitgroeien tot een vaste waarde in de Premier League.
Volgens Langendorff is de transfer het resultaat van een langer uitgestippeld plan. "Newcastle United lost met het aantrekken van Sean Steur voor 27 miljoen euro een belofte aan de supporters in. De directie gaf afgelopen maart aan te hebben geleerd van het verleden."
De journalist legt uit dat de club de selectie deze zomer doelgericht wil verjongen. "Aan de hand van een vooraf uitgestippeld plan wilde de club de selectie in de zomermaanden verversen. De komst van Steur, die tot medio 2031 tekende, past naadloos in deze strategie. Na een periode van chaos volgt Newcastle een uitgekiend transferbeleid", schrijft hij.
Die nieuwe aanpak ontstond volgens Langendorff na een teleurstellend seizoen. Trainer Eddie Howe zag Alexander Isak vertrekken en was niet tevreden over het gevoerde transferbeleid. Daarom werd de strategie aangepast. "We kopen slim in, verkopen beter", luidde volgens Langendorff de boodschap van directeur David Hopkinson.
Newcastle wil bovendien voorkomen dat belangrijke spelers in de toekomst onder ongunstige voorwaarden vertrekken. "Als een Isak-scenario zich ooit weer aandient, laten we een contractspeler alleen onder onze voorwaarden vertrekken. Vanaf nu brengen we vertrekwensen tijdig in kaart. En profiteren dan maximaal van de geboden kans", citeert Langendorff de trainer van Newcastle United.
Volgens de journalist werd Steur al geruime tijd gevolgd door de scouting van de Engelse club. "Scouts van de club zagen in de middenvelder een extreem getalenteerde voetballer. Met het oog op zijn potentie werd de vraagprijs van 27 miljoen euro billijk geacht. Om zijn overgang te financieren, moest Newcastle eerst inkomsten genereren. Met de verkoop van Sandro Tonali aan Tottenham Hotspur kwam budget vrij."
Langendorff verwacht niet dat Steur direct een basisplaats verovert. "Door het vertrek van Tonali komt er op het middenveld van Newcastle United een positie vrij. Steur moet naar verwachting met Lewis Miley gaan concurreren voor de plek. Althans, op de korte termijn. Steur beschikt volgens Howe over alle attributen om te excelleren in de Premier League, maar krijgt de tijd om zich fysiek verder te ontwikkelen."
Steur maakt deel uit van een bredere verjongingsslag bij Newcastle, dat deze zomer ook Johan Manzambi en Bazoumana Touré aantrok. "Steur, Johan Manzambi en Bazoumana Touré getuigen van doordacht beleid. Newcastle krimpt de salarishuishouding in - noodzakelijk door Financial Fair Play. Het drietal heeft bovendien de potentie om later voor een enorm bedrag te kunnen worden verkocht. En in Howe treffen ze een coach met de gave om hun talent te maximaliseren", schrijft Langendorff.
Tot slot spreekt de journalist zijn vertrouwen uit in de werkwijze van Howe én de kansen van Steur. "Zijn energie reserveert Howe met name voor zijn oogappels, veelal aangetrokken talenten. Wie hem niet bekoort, krijgt nauwelijks aandacht. Steur geldt voor Howe overduidelijk als een parel." Langendorff besluit zijn analyse met een veelzeggende conclusie: "De tijd van improviseren is nu voorbij. Met een gericht plan werkt de club nu aan een geleidelijke klim richting de top. Steur komt op het juiste moment naar St James' Park."
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