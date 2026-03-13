'Hongaarse Ibra' kan naar Europese topclubs: "Ajax liet hem lopen"

Joram
bron: La Gazzetta dello Sport
Bendegúz Kovács
Bendegúz Kovács Foto: © BSR Agency

AZ moet mogelijk rekening houden met interesse in Bendegúz Kovács. Volgens La Gazzetta dello Sport staat de achttienjarige spits op het lijstje van meerdere Europese topclubs.

Kovács werd afgelopen zomer door AZ overgenomen uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte sindsdien indruk met zijn ontwikkeling. Analist Hans Kraay Jr. sprak onlangs lovend over de jonge aanvaller. "Hij heeft een heerlijk linkerbeen, hij is 2.12 meter (1.99 meter, red.) en hij is achttien jaar", zei hij bij ESPN. "Ik vind het een lekker spitsie. Ajax heeft hem laten lopen." Daarbij verwees Kraay ook naar Ronald de Boer: "Ronald de Boer kent hem ook goed, die zegt dat het belachelijk is."

De sterke ontwikkeling van Kovács is ook buiten Nederland opgevallen. Volgens La Gazzetta dello Sport volgen clubs als Juventus, Borussia Dortmund, Aston Villa en Sporting CP de spits op de voet. De Italiaanse krant noemt hem zelfs de ‘Hongaarse Ibrahimovic'. Volgens de krant zou Kovács voor ongeveer vijf miljoen euro op te halen zijn bij AZ.

