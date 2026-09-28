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Hoofdband van Nemanja Gudelj tegen Oranje heeft opmerkelijke reden

Arthur
Nemanja Gudelj
Nemanja Gudelj Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal treft zondagavond met Nemanja Gudelj een oude bekende uit de Eredivisie in de Nations League. De middenvelder van Servië speelt momenteel voor Getafe en is in Nederland onder meer bekend van zijn periodes bij NAC Breda en Ajax.

Gudelj draagt tijdens wedstrijden een opvallende hoofdband, maar die heeft een bijzondere functie. Het is geen gewone haar- of zweetband, maar een exemplaar dat speciaal is ontwikkeld om de impact op het hoofd te verminderen en daarmee de kans op hersenschade te verkleinen.

De hoofd- en haarbanden die tegenwoordig regelmatig op de voetbalvelden te zien zijn, worden doorgaans gebruikt om het haar uit het gezicht te houden of zweet op te vangen. De Proteckthor-hoofdband van Gudelj heeft een heel ander doel. De band is gemaakt van thermoplastisch materiaal en moet de impact op het hoofd bij het koppen verminderen.

Volgens het Spaanse bedrijf achter de hoofdband kan de impact op het hoofd met maximaal 93 procent worden gereduceerd. Gudelj droeg de band bijna een jaar geleden voor het eerst tijdens een officiële wedstrijd. Dat gebeurde in oktober 2025, toen hij met Sevilla op bezoek ging bij Real Sociedad. Gudelj kwam in die wedstrijd bovendien tot scoren.

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