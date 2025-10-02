Hoofdredacteur NOS Sport onthult zijn club: "Hij is voor Ajax"

Xander van der Wulp is inmiddels al een aantal maanden werkzaam als hoofdredacteur van NOS Sport. De 50-jarige journalist was hiervoor politiek verslaggever voor de omroep. Van der Wulp onthult dat hij fan is van FC Utrecht en zelfs een seizoenkaart heeft bij de club uit de Domstad. Dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn.

"Ik ben fanatiek, maar ik houd er inmiddels ook wel rekening mee dat mensen mijn hoofd ergens van kennen", reageert Van der Wulp in gesprek met Voetbal International. "Ik doe soms wel gewoon een sjaaltje om."

"In de politieke journalistiek zeg je nooit op welke partij je stemt, maar in de sport vind ik dat het wat anders ligt", vervolgt hij. "Als er dan al sprake is van een voorkeur, kun je er maar beter duidelijk over zijn. Rafael van der Vaart is voor Ajax, Pierre van Hooijdonk voor NAC Breda en heeft een verleden bij Feyenoord. Als je er open over bent, kan het denk ik prima."

Van der Wulp komt uit Utrecht en dus was zijn clubvoorkeur al snel duidelijk. "Ik kom van jongs af aan al bij FC Utrecht. Dat waren de tijden van Erik Willaarts, Jan Willem van Ede, John van Loen. Ik was vooral onder de indruk van de sfeer in het stadion, de no-nonsense mentaliteit."

Een aantal bekenden van hem waren voor PSV. "Natuurlijk was iedereen in Nederland in die tijd helemaal gek van Romário, maar ik vond het zo mooi dat er vooral Utrechtse spelers in het eerste speelden. Zij spraken precies de taal van de tribune. Dat vind ik nu soms wel jammer. Hoewel Utrecht een grote jeugdopleiding heeft, komt er nauwelijks iets uit de regio door. Voor Utrecht zie ik nog niet echt de meerwaarde van een Jong-elftal."