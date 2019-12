Geschreven door Jessica Westdijk 18 dec 2019 om 15:12

Hoofdscout Henk Veldmate heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo meldt de club. Zijn contract liep tot februari 2022 en loopt nu tot februari 2024.

Veldmate was eerder hoofdscout bij FC Groningen en kwam in 2016 naar Ajax.

“Toen we Henk Veldmate aantrokken, was het doel om onze scouting naar een hoger niveau te brengen. Wij zijn heel tevreden met de manier waarop hij daarmee aan de slag is gegaan. Er zijn goede stappen gezet en die lijn willen we doortrekken”, vertelt Marc Overmars over de contractverlenging.

“Om de lange termijn te waarborgen, hebben we besloten hem nu al te vragen zich langer aan Ajax te binden. Dat is gelukt. Ik vind het mooi dat we de komende jaren verder kunnen samenwerken”, aldus de technisch directeur.