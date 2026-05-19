Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"

Ellen Hoog en Naomi van As, ex-tophockeysters en Ajax-fans, vinden het gênant dat Ajax niet in de ArenA kan spelen tijdens de play-offs. De kans is aanwezig dat de Amsterdammers komend jaar überhaupt geen Europees voetbal gaan spelen.

"De Arena wordt bedolven onder de Harry Styles-fans", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast."Ajax moet play-offs spelen tegen FC Groningen en dat gaan ze doen in het stadion van FC Volendam. Omdat de Arena dus niet beschikbaar is... Harry Styles gaat daar twee weken lang liedjes zingen. Dat is toch een bizar verhaal? Hoe zou dat komen?" "Je zou natuurlijk gewoon rekening moeten houden met dit soort situaties", vindt Hoog. "Het is natuurlijk voor de club en voor de spelers extra gênant. Dan moet je al play-offs spelen terwijl je Ajax bent. En dan moet je ook nog in een ander stadion gaan spelen. Dat is natuurlijk gewoon gênant."