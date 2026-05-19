Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Ellen Hoog en Naomi van As, ex-tophockeysters en Ajax-fans, vinden het gênant dat Ajax niet in de ArenA kan spelen tijdens de play-offs. De kans is aanwezig dat de Amsterdammers komend jaar überhaupt geen Europees voetbal gaan spelen.
"De Arena wordt bedolven onder de Harry Styles-fans", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast."Ajax moet play-offs spelen tegen FC Groningen en dat gaan ze doen in het stadion van FC Volendam. Omdat de Arena dus niet beschikbaar is... Harry Styles gaat daar twee weken lang liedjes zingen. Dat is toch een bizar verhaal? Hoe zou dat komen?"
"Je zou natuurlijk gewoon rekening moeten houden met dit soort situaties", vindt Hoog. "Het is natuurlijk voor de club en voor de spelers extra gênant. Dan moet je al play-offs spelen terwijl je Ajax bent. En dan moet je ook nog in een ander stadion gaan spelen. Dat is natuurlijk gewoon gênant."
"Ajax huurt het stadion", legt Van As hierop uit. "De club is dus niet de eigenaar van de Arena. En al jaren van tevoren wordt dan in de agenda gezet dat Harry deze twee weken daar een tiental concerten gaat geven. Dus moet je dan als club zijnde zeggen van: misschien moeten we het dan toch langer huren, want je weet nooit wat er gaat gebeuren?"
"Ze zijn er natuurlijk vanuit gegaan dat het nooit zou gebeuren dat ze play-offs moesten spelen", meent Van As. "Moet je het dan toch incalculeren, voor de zekerheid?" Hoog: "Ik zou die play-offs altijd incalculeren. Je krijgt van tevoren van de KNVB een aantal wedstrijddagen door. Dat zijn ook de play-offs, en al die wedstrijddagen moet je gewoon blokken toch?"
"Kijk, ik hou ervan, het is ergens een beetje arrogantie ofzo misschien", aldus Hoog, die het opneemt voor de instelling van Ajax. "Of nou ja, laten we het vertrouwen noemen. Maar het is natuurlijk wel echt een knullige fout. Het is gênant voor die spelers ook. Staan ze in het in Volendam-stadion te spelen…"
