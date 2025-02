Hoogendijk deelt reacties onder Ajax-post: "Onnodig, belachelijk"

Anouk Hoogendijk heeft zich op Instagram uitgesproken tegen 'belachelijke reacties' die nog vaak worden geplaatst onder berichten over het vrouwenvoetbal. We zijn er nog lang niet, zo is de conclusie van de voormalig voetbalster.

Hoogendijk ziet dat er door de jaren heen 'enorme stappen' zijn gemaakt. "Dertig jaar geleden begon ik met voetbal. Ik kreeg vaak vreemde reacties: je bent geen voetbaltype, jullie trappen alleen maar het veld kapot, voetbal is niet voor meisjes, jullie horen in de keuken. Later ook ouders van tegenstanders langs de kant: trap dat wijf neer etc etc."

"We hebben de laatste 30 jaar enorme stappen gemaakt met het vrouwenvoetbal. Qua niveau maar zeker ook qua beeldvorming. Daar ben ik trots op", schrijft Hoogendijk. "Maar geregeld zie ik onder een vrouwenvoetbalpost toch weer de meest belachelijke reacties staan. Ik realiseer me zeker wel dat het percentage een heel stuk kleiner geworden is hoor!"

Als voorbeeld plaatst Hoogendijk screenshots van de reacties die werden geplaatst onder een post van Ajax. "Een jeugdspeelster tekent contract voor de Ajax Vrouwen. Onnodig en belachelijk. Op zo’n moment realiseer ik me dat we er nog lang niet zijn…", zucht de oud-international. Onder de post van Ajax, die ging over het vastleggen van keepster Danae van der Vliet, werd onder meer 'kan ze ook koken?' en 'rot op met dit' gereageerd.