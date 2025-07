Hoogendijk onthult: "Toen verdiende ik bij Ajax 1400 euro bruto"

Dat vertelt de voormalig international in JAN Magazine. "Als ik vroeger vertelde dat ik op voetbal zat, werd er bijna altijd verbaasd gereageerd. "Huh, maar jij bent toch helemaal geen voetbalmeisje?" hoorde ik zo vaak. En dan vroeg ik me altijd af hoe "een voetbalmeisje" er eigenlijk uitzag. Gelukkig is dat beeld inmiddels echt veranderd."

Hoogendijk is trots dat ze daar een bijdrage aan heeft kunnen leveren. "Dat we hebben laten zien dat vrouwen ook kunnen voetballen en niet alleen maar "het veld kapottrappen". En dat iedereen een voetbalmeisje kan zijn: of je nu supervrouwelijk of juist stoer bent", zegt de oud-voetbalster. "Vrouwenvoetbal op de kaart zetten is waar ik altijd voor heb gestreden. Mijn generatie vrouwelijke voetballers heeft hard moeten werken om erkenning, respect en eerlijk betaald te krijgen."

De oud-international weet dat het toen anders was dan nu. "Toen ik in 2017 stopte met voetbal, verdiende ik bij Ajax 1400 euro bruto per maand; daarvoor moest ik zes dagen per week op de club zijn. En dan hadden wij het nog goed, want wij mochten eten op de club en kregen onze kleding, die ook nog voor ons werd gewassen. Gelukkig is die situatie inmiddels echt verbeterd."

"Ik ben er niet zuur over dat het in mijn tijd zo anders was", geeft Hoogendijk aan. "Ik ben heel blij dat ik naast mijn voetbalcarrière ook gewoon een opleiding heb afgemaakt. Dat ik een plan B had, en altijd nog gymdocent kon worden. Wij deden het allemaal echt omdat we voetbal gewoon zo leuk vonden. En niet voor het geld."