Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Anouk Hoogendijk was jarenlang een van de boegbeelden van het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar een vetpot was haar profcarrière allerminst. In de podcast 30 MINUTEN RAUW doet de voormalig international een boekje open over de salarissen in haar tijd en onthult ze wat ze in haar laatste seizoen bij Ajax op haar loonstrookje zag staan.
De inmiddels veertigjarige Hoogendijk speelde voor grote clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax en kwam 103 keer uit voor de OranjeLeeuwinnen. Waar beginnende mannelijke profs tegenwoordig al snel tonnen opstrijken, was de realiteit voor de vrouwen compleet anders. "Als profvoetballer ga je heel jong het huis uit, als profvoetbalster heel laat", legt ze uit in de podcast. "Die mannen verdienen al heel jong heel veel en wij verdienen heel vaak heel weinig."
Beginnende voetballers verdienen al snel tonnen, zo klinkt het. Hoogendijk reageert: "Nee joh, dat heb ik nooit gehad. In 2017, mijn laatste jaar en het jaar waarin ik stopte met voetballen, verdiende ik 1400 euro bruto bij de club." Dat was overigens bij Ajax, waar de faciliteiten goed waren, maar het salaris dus beperkt bleef. Zelfs van dat bescheiden bedrag bleef niet alles over. "En daar ging de auto die ik had van de club nog vanaf."
Om als profvoetbalster toch rond te kunnen komen, was Hoogendijk genoodzaakt om meerdere inkomstenbronnen te combineren. "Ik had wel nog wat dingen die ik erbij deed: clinics en het Nederlands elftal."
Toch was spelen voor het nationale elftal destijds ook geen garantie voor financiële zekerheid. "In die tijd kregen wij bij het Nederlands elftal nog dertig euro per punt", blikt ze terug op de vergoedingen bij de KNVB. "Als je verloor was dat niks, terwijl we op trainingskamp twaalf euro per dag kregen. Het was altijd een beetje sprokkelen, dat was gewoon niet anders."
Hoewel haar eigen carrière zich kenmerkte door deze financiële uitdagingen, is de oud-middenveldster blij met de huidige ontwikkelingen in de sport. Ze benadrukt dan ook positief af te sluiten: "De laatste paar jaar is dat wel veranderd."
