Hoogendijk: "Zij krijgen in één week meer dan ik in mijn carrière"

Anouk Hoogendijk zette in 2017 een punt achter haar voetballoopbaan. De oud-speelster van Ajax, die 103 interlands voor de OranjeLeeuwinnen speelde, besloot daarna niet meer terug te keren in een functie bij een club.

"Meiden met wie ik voetbalde zijn nog steeds actief in het voetbal. Ik niet. Dat was een bewuste keuze, ik wilde een andere kant op", vertelt Hoogendijk in Helden Magazine. "Ik vond het juist fijn om niet meer alleen gezien te worden als Anouk de voetbalster. Toen ik dat was, waren er altijd hoge verwachtingen, er werd altijd aan me getrokken. Ik werd door de coach, de media en ook mijn ploeggenoten vaak als boegbeeld gebombardeerd. Of ik het nou wilde of niet. Ik stond altijd in de spotlights en dat vond ik vaak ook lastig."

Hoogendijk was naar eigen zeggen niet direct de uitblinkster op het voetbalveld. "Ik voelde me er vaak ook opgelaten door richting mijn medespeelsters. Ik was namelijk niet de Lionel Messi van ons team, was geen type Vivianne Miedema die alle ballen erin schoot. Ik was een stofzuiger op het middenveld, een nummer 6, iemand die erin vloog", aldus de 40-jarige oud-international, die een half jaar voor het gewonnen EK in 2017 stopte.

"Ik heb het daar nooit lastig mee gehad, was er echt klaar mee", meent Hoogendijk, die financieel ook niet echt profiteerde van haar loopbaan als international. "De speelsters van het Nederlands elftal krijgen tegenwoordig hetzelfde betaald voor hun interlandtrips als de mannelijke internationals. Ze krijgen nu in één interlandweek meer dan ik in mijn hele carrière heb verdiend."

"Ik zit nu nog op de reiskosten van FC Utrecht te wachten, die heb ik nooit gekregen. Waar ik me hard voor heb gemaakt, vrouwenvoetbal op de kaart zetten, is gelukt en ik vind het mooi dat ik daar een bijdrage in heb gehad. Tegelijkertijd ben ik er ook niet slechter van geworden, door mijn tijd als voetbalster heb ik ook veel kansen gehad naast het voetbalveld", aldus Hoogendijk.