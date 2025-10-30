Hoogeveen door in beker: "Ajax wil je misschien niet tegenkomen"

Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
VV Hoogeveen is de enige Drentse club die nog actief is in de Eurojackpot KNVB Beker. Dinsdagavond zorgde captain Levon van Dijk samen met zijn ploeggenoten voor een enorme stunt door FC Emmen, de grote broer uit de Keuken Kampioen Divisie, te verslaan. Voor Van Dijk, die overdag als basisschooldocent werkt, ligt de volgende uitdaging mogelijk bij Ajax.

Voor de aanvoerder voelt de zege tegen FC Emmen extra bijzonder, al is er geen sprake van wrok. "Veel jongens hebben een verleden bij Emmen. Nu voetballen we dan hoog bij de amateurs. Natuurlijk is dit wat anders dan MVV thuis, je ziet het ook op de tribunes. Winnen van Emmen is lekker, maar uiteindelijk ben je niet goed genoeg voor dat niveau. Ik kwam hier terecht, en dit is inmiddels ook echt mijn club geworden," vertelt Van Dijk aan het begin van een lange avond.

Toch betekent de overwinning niet dat de spelers helemaal losgaan. Van Dijk legt uit aan Voetbal International. "Ik sta voor de klas, in Hardenberg. Ik heb groep 5/6. Of ze mochten opblijven, durf ik niet te zeggen. Maar ik kan het me niet voorstellen dat ze het niet weten," lacht de meester.

En wat hoopt hij voor de volgende ronde? "Groningen zou mooi zijn, een thuiswedstrijd sowieso. Ik ben zelf voor Ajax. Die wil je misschien niet tegenkomen, of eigenlijk ook weer wel."

