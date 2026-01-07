"Hoop haast dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven"

Ajax heeft een samenwerking met Vitakruid afgesloten. Het bedrijf gaat de Amsterdammers tot ten minste 2028 ondersteunen als officiële voedingsleverancier. Vanwege de discutabele reputatie van het bedrijf, roept dit vragen op.

"Volgens een persbericht vervult de orthomoleculaire bullshitbazaar tot 2028 de rol van ‘Official Nutrition Supplier’, ofwel officiële voedingsleverancier", schrijft Adriaan ter Braack in Trouw. "Kortom, alleen al die titel is niet meer dan potsierlijke marketingbabbel zonder enige substantie en behelst zo natuurlijk wel weer de essentie van lariekoekgrootgrutter Vitakruid. En eigenlijk ook wel een beetje Ajax."

Ajax claimde een gelijksoortige filosofie als Vitakruid te hebben. "Dat de filosofie goed aansluit, daar kan ik me helemaal in vinden. Ajax toont bijvoorbeeld, met name de laatste jaren, een haast lachwekkend gebrek aan een moreel kompas, waar men bij Vitakruid zich vooral afvraagt of je morele kompassen in supplementvorm kan verkopen."

"Vitakruid is groot geworden door allerlei onzinfluencers fors te betalen om online allerlei onjuiste, valse en zelfs lachwekkende claims over supplementen te verspreiden", legt hij uit. "En scoren met halvegaren die onzin roepen is Ajax geenszins vreemd, daar Wout Weghorst in Amsterdam rondhuppelt in de spits en af en toe een goal manifesteert."

"Vitakruid heeft onder meer via de opleiding dus tal van niet al te nozele coaches voor het kwakzalfkarretje weten te spannen en in Amsterdam hebben ze ook ruime ervaring met erbarmelijke coaches", vervolgt de columnist cynisch. "Maar de vervelendste overeenkomst tussen beide is misschien nog wel dat je af en toe ineens een bijzonder irritante, in vergetelheid geraakte BN’er zonder enig verstand van zaken ermee te koop ziet lopen."

"Vitakruid is in ieder geval weer een stapje dichterbij zichzelf legitimeren. Je zou haast vergeten dat het bedrijf bijvoorbeeld kritische journalisten die wél de wetenschappelijke feiten op een rijtje hebben, de mond probeert te snoeren met advocaten", vervolgt hij.

"Journalisten die kritisch zijn over Ajax worden overigens ook structureel geïntimideerd, zij het niet door de club zelf, maar door wat schuimbekkende hooligans. Je zou haast gaan hopen dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven, dan zou er nog iets positiefs uit de samenwerking voort kunnen komen", besluit hij.