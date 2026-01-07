HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Hoop haast dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven"

Rik Engelbertink
bron: Trouw
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Winston Tjia on Unsplash

Ajax heeft een samenwerking met Vitakruid afgesloten. Het bedrijf gaat de Amsterdammers tot ten minste 2028 ondersteunen als officiële voedingsleverancier. Vanwege de discutabele reputatie van het bedrijf, roept dit vragen op. 

"Volgens een persbericht vervult de orthomoleculaire bullshitbazaar tot 2028 de rol van ‘Official Nutrition Supplier’, ofwel officiële voedingsleverancier", schrijft Adriaan ter Braack in Trouw. "Kortom, alleen al die titel is niet meer dan potsierlijke marketingbabbel zonder enige substantie en behelst zo natuurlijk wel weer de essentie van lariekoekgrootgrutter Vitakruid. En eigenlijk ook wel een beetje Ajax."

Ajax claimde een gelijksoortige filosofie als Vitakruid te hebben. "Dat de filosofie goed aansluit, daar kan ik me helemaal in vinden. Ajax toont bijvoorbeeld, met name de laatste jaren, een haast lachwekkend gebrek aan een moreel kompas, waar men bij Vitakruid zich vooral afvraagt of je morele kompassen in supplementvorm kan verkopen."

"Vitakruid is groot geworden door allerlei onzinfluencers fors te betalen om online allerlei onjuiste, valse en zelfs lachwekkende claims over supplementen te verspreiden", legt hij uit. "En scoren met halvegaren die onzin roepen is Ajax geenszins vreemd, daar Wout Weghorst in Amsterdam rondhuppelt in de spits en af en toe een goal manifesteert."

"Vitakruid heeft onder meer via de opleiding dus tal van niet al te nozele coaches voor het kwakzalfkarretje weten te spannen en in Amsterdam hebben ze ook ruime ervaring met erbarmelijke coaches", vervolgt de columnist cynisch. "Maar de vervelendste overeenkomst tussen beide is misschien nog wel dat je af en toe ineens een bijzonder irritante, in vergetelheid geraakte BN’er zonder enig verstand van zaken ermee te koop ziet lopen."

"Vitakruid is in ieder geval weer een stapje dichterbij zichzelf legitimeren. Je zou haast vergeten dat het bedrijf bijvoorbeeld kritische journalisten die wél de wetenschappelijke feiten op een rijtje hebben, de mond probeert te snoeren met advocaten", vervolgt hij. 

"Journalisten die kritisch zijn over Ajax worden overigens ook structureel geïntimideerd, zij het niet door de club zelf, maar door wat schuimbekkende hooligans. Je zou haast gaan hopen dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven, dan zou er nog iets positiefs uit de samenwerking voort kunnen komen", besluit hij.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy

BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'

0
Jordi Cruijff bij Ajax

Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd