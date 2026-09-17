Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."

Frank van Mosselveld pleit voor zoveel mogelijk vrij vervoer voor uitsupporters in de vaderlandse Eredivisie. De algemeen directeur van FC Groningen is geen fan van de verplichte buscombi en spreekt zich duidelijk uit wat hoop biedt voor onder meer fans van Ajax.

Bij veel wedstrijd in Nederland geldt de maatregel van een verplichte buscombi. Dat betekent dat uitsupporters enkel naar de wedstrijd kunnen met een georganiseerde busreis. Daar is Van Mosselveld geen fan van. "Wij proberen met onze ketenpartners supporters zo vrij mogelijk naar Groningen te laten reizen", vertelt hij in De Bestuurskamer.

Volgens de algemeen directeur van FC Groningen ligt die beslissing echter niet in de handen van de clubs. "Clubs worden er vaak op aangesproken, maar de vervoersregeling wordt met alle ketenpartners besproken, waarbij de eindbeslissing de bevoegdheid van de gemeente is", legt hij uit.