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Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."

Arthur
Ajax-fans met vlaggen
Ajax-fans met vlaggen Foto: © Pro Shots

Frank van Mosselveld pleit voor zoveel mogelijk vrij vervoer voor uitsupporters in de vaderlandse Eredivisie. De algemeen directeur van FC Groningen is geen fan van de verplichte buscombi en spreekt zich duidelijk uit wat hoop biedt voor onder meer fans van Ajax.

Bij veel wedstrijd in Nederland geldt de maatregel van een verplichte buscombi. Dat betekent dat uitsupporters enkel naar de wedstrijd kunnen met een georganiseerde busreis. Daar is Van Mosselveld geen fan van. "Wij proberen met onze ketenpartners supporters zo vrij mogelijk naar Groningen te laten reizen", vertelt hij in De Bestuurskamer.

Volgens de algemeen directeur van FC Groningen ligt die beslissing echter niet in de handen van de clubs. "Clubs worden er vaak op aangesproken, maar de vervoersregeling wordt met alle ketenpartners besproken, waarbij de eindbeslissing de bevoegdheid van de gemeente is", legt hij uit. 

De laatste tijd ging het meerdere keren mis met supporters in het stadion in de Eredivisie. Van Mosselveld: "Het feit dat je van alle kanten allerlei geluiden hoort, maakt duidelijk dat de oplossing er nog niet is en dat het zaak is om samenwerking te zoeken met alle ketenpartners. Het is een groot maatschappelijk probleem dat zich uit in de stadions en de competities. Het gaat er mij om dat het sportief geen invloed mag hebben en daarvoor moeten we dit soort zaken die in de stadions gebeuren gaan voorkomen."

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