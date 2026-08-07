'Hoor in de wandelgangen dat Ajax zeker nog één groot kanon haalt'

Volgens Ronald de Boer is Ajax deze zomer nog niet klaar op de transfermarkt. De oud-international heeft vanuit de wandelgangen vernomen dat de Amsterdammers nog een grote versterking willen aantrekken. Wie dat moet worden, weet De Boer zelf ook niet.

De Boer, die drie keer per week actief is binnen de jeugdopleiding van Ajax, besprak voorafgaand aan het duel met Shelbourne bij Ziggo Sport de ontwikkelingen in Amsterdam. De voormalig speler van de club ziet dat technisch directeur Jordi Cruijff volop bezig is om de selectie verder te versterken. "Het gaat de laatste jaren niet zoals je van Ajax verwacht. Ajax moet gewoon weer in de Champions League meedoen, de voorrondes doorkomen en de laatste zestien halen. Daar staat Ajax voor en dat willen ze ook zo snel mogelijk", vertelt De Boer.

Volgens de oud-Ajacied brengt de huidige transferstrategie risico's met zich mee, maar is het ook noodzakelijk om weer aansluiting te vinden bij de Europese top. "Dat is risicovol, maar het moet wel gebeuren. Het gaat wel jeuken, door de aankopen die ze hebben gedaan. Iedereen is enthousiast en denkt: wat gaat dit worden dit seizoen?" De Boer verwacht dat Ajax nog een opvallende transfer gaat maken. "Ze zijn nog niet uitgekocht, want als ik de geruchten hoor komt er nog een heel leuke aankoop waar je mond van openvalt. Ik weet niet wie, maar ben wel benieuwd", aldus de oud-voetballer.

"Ik hoor in de wandelgangen dat er zeker nog één groot kanon komt. Er moet ook wel nog wat weg. De meeste pijlen zullen gericht zijn op de zespositie, denk ik", besluit De Boer. Voor die positie wordt onder meer de terugkeer van Edson Álvarez genoemd. De Mexicaanse middenvelder zou volgens verschillende berichten in beeld zijn bij Ajax.