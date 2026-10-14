Feyenoord won zaterdagavond in eigen huis met 2-0 van directe concurrent AZ, terwijl Ajax in Amsterdam (dure) punten verspeelde tegen NEC: 1-1. Ruud Gullit geniet op dit moment van de ontwikkelingen in de Eredivisie, want de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat bovenaan.

"Ik stuur dansende kakkerlakken naar mijn Amsterdamse vrienden. Ik stuur alleen die dansende kakkerlak en zeg dan niks", reageerde de voormalig profvoetballer maandagavond bij Ziggo Sport. Theo Janssen is ook van mening dat de ploeg van trainer Michel tegenvalt tot nu toe.

"We hadden allemaal hoge verwachtingen, ze hebben veel geld besteed", blikt hij terug. "Jordi Cruijff (de technisch directeur van Ajax, red.) is ook duidelijk geweest. Ik hoorde dat ze een punt minder hadden dan onder John Heitinga vorig seizoen. Hij stond onder zware druk en Míchel zit rustig", aldus Janssen. Na 8 duels onder Heitinga (gemiddeld twee punten per wedstrijd) stond Ajax op 16 punten, terwijl Michel gemiddeld 1,88 punt pakt per duel en nu 15 punten heeft.