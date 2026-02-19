"Hopen dat Jordi Cruijff de mensenkennis van zijn moeder heeft"

Sjoerd Mossou is erg benieuwd naar de verrichtingen van Jordi Cruijff als technisch directeur bij Ajax. De verslaggever van het Algemeen Dagblad vertelt in zijn column dat het lastig kan zijn om de zoon van een voetballegende (Johan Cruijff) te zijn.

"Hij is 52 nu. Hij is net begonnen aan een verantwoordelijke, prestigieuze baan bij een grote Nederlandse voetbalclub – en ook in de jaren hiervoor had hij een tamelijk normaal en autonoom leven. Dat is best knap", schrijft hij op de website van het AD. "Hoe dapper je ook beweert dat je jezelf niet met je vader wilt vergelijken, anderen doen dat voortdurend. Dwarsverbanden en grote verwachtingen liggen voortdurend op de loer", constateert Mossou.

Hij wijst naar het ontslag van Willem Weijs van vorige week. "Jordi was amper begonnen in de Arena of hij sodemieterde de trainer(s) van Jong Ajax op straat, om daarna prompt een jarenlange Spaanse familievriend aan te stellen als opvolger", vervolgt Mossou. "Dat was onmiskenbaar Cruijffiaans: ook Johan hield niet van functioneringsgesprekken, en ook hij gaf graag rigoureus de voorkeur aan zijn loyaalste apostelen. Iets wat lang niet altijd goed uitpakte, trouwens. Onder de slippendragers van Cruijff senior bevonden zich weinig uitblinkers, alleen daarom al valt te hopen dat Jordi de mensenkennis van zijn moeder heeft."